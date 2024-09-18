Шесть, восемь и десять: в чем преимущества и недостатки многоколесных машин

Вам никогда не приходило в голову, почему у легкового авто четыре колеса, а у грузового – когда шесть, когда восемь, а бывает и десять? А почему не наоборот? Ответ на эти "детские" вопросы не так уж и прост.

О том, почему машины с большим количеством колес остались в меньшинстве, читайте в материале РБК-Украина .

Наверное, для начала следует отметить, что в автомобильном мире принято считать не количество колес на машине, а количество осей – несмотря на то, что на одной оси может быть не одна пара колес, а две (на дорожных грузовиках задние колеса часто бывают спаренными). С точки зрения конструкции инженерам и водителям важнее знать количество осей, поскольку два спаренных колеса ведут себя фактически как одно широкое и считать их по отдельности смысла нет.

Для чего нужно много колес

Четыре колеса – необходимый минимум, при котором транспортное средство может сохранять стабильное положение на дороге, в том числе и при энергичном маневрировании. Собственно меньше колес тоже можно, но показатели безопасности и управляемости будут другие.

Более четырех количество колес требуется, когда есть задача уменьшить давление колес на поверхность, по которой двигается автомобиль. Тогда меняется отношение массы машины к площади опорной поверхности шин и та же масса машины распределяется между большим количеством точек давления.

Соответственно, количество колес имеет смысл увеличивать на машинах, которые либо очень тяжелые, либо ездят по мягким поверхностям. Следовательно, это дорожные грузовые машины большой грузоподъемности (более 5 – 7 тонн) и транспорт меньшей грузоподъемности, но предназначены для бездорожья. К последнему относятся не только тяжеловозы, но и некоторые специальные машины, например, армейская техника, имеющая большую массу из-за наличия брони, но для которой важно уверенное движение по слабым грунтам.

В чем недостатки машин со многими колесами

Так, с одной стороны, дополнительные колеса позволяют повысить грузоподъемность и проходимость машины. Но с другой, они существенно усложняют конструкцию автомобиля. Тем более что чаще всего дополнительная ось грузовика имеет привод от двигателя. То есть такая машина получает дополнительный трансмиссионный вал (кардан), редуктор главной передачи и дифференциал. Что означает большую цену, большую массу, больший расход горючего и больший объем работ при обслуживании и ремонте.

Неудивительно, что на некоторых дорожных автомобилях с тремя ведущими осями делают только одну ось: на снижение удельной нагрузки на дорогу работают все три оси, а для движения по хорошей дороге достаточно и одной ведущей. Более того, ту заднюю ось, которая не имеет повода от двигателя, иногда делают подъемной: когда машина едет порожняком, ее поднимают вверх и она зря не крутится и не сопротивляется движению.

Что такое колесная формула автомобиля

Интересно, что именно по отношению к многоколесным автомобилям чаще всего используют понятие колесной формулы. Это сочетание цифр позволяет простым образом обозначить, сколько у автомобиля колес и сколько из них ведущих.

Например, знаменитый "лаптежник" – армейский вездеход КрАЗ-255 имеет формулу 6х6 – то есть у него шесть колес и все шесть ведущих. А строительный самосвал КрАЗ-256 обозначают колесной формулой 6х4 – колес шесть, из них четыре ведущих. То, что у самосвала колес фактически десять, потому что четыре задних колес спарены, в формуле отражения не получает – как упоминалось выше, с потребительской точки зрения нет разницы между одним широким колесом или двумя узкими на его месте.

В свою очередь, четырехосный вездеход КрАЗ-7634НЕ имеет колесную формулу 8х8, так как при восьми имеющихся колесах все они имеют привод от двигателя.

Подобным образом маркируются и машины с пятью осями: восемнадцатитонный КрАЗ-6010 имеет право на формулу 10х10. Потому что все десять его односкатных колес толкают машину вперед, потому что приводятся из-за сложной механической трансмиссии.

Кратко

Хорошо, что в свое время конструкторы легковых автомобилей ограничились четырьмя колесами. Хотя попытки добавить лишнюю пару были, и не раз. Но не будем зарекаться, потому что есть в количестве автомобильных колес и обратный отсчет: сам отец всех автомобилей Карл Бенц в позапрошлом веке начинал с трех, а в наши дни проекты двухколесных гирокаров множатся с пугающей скоростью… Помните, еще вчера всем казалось, что меньше четырех цилиндров у автомобильного мотора не может быть?