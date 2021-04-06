Широкомасштабна військова кампанія на Донбасі малоймовірна, - Резніков

За словами Резнікова, Росія веде гібридну інформаційну війну, намагаючись залякати інші країни та привернути до себе увагу.

"Я їх (шанси на початок широкомасштабної військової кампанії - ред.) оцінюю як дуже мінімальні. Я вважаю, що це є елементом гібридної війни, а саме інформаційної війни, це створення такої уявної напруги з метою привернути увагу до себе, як робить сьогодні Російська Федерація, намагаючись таким чином примусити до перемовин інших гравців світу", - вважає Резніков.

Він також зазначив, що зараз Україну підтримує США та все європейське співтовариство, в порядок денний повернули і питання Криму.

"Всі знають, що Російська Федерація не є ніяким посередником, вони є країною-агресором, вони є учасником Тристоронньої контактної групи як країна, яка відповідає за те, що почалося в окупованій частині Донецької та Луганської областей", - говорить Резніков.

Проте він підкреслив, що не слід зовсім виключати гіршого варіанту розвитку подій.

"Будь-яка демонстрація сили може перетворитися на реалізацію цієї сили... Тому не слід виключати можливостей як провокацій, так і ексцес виконавця, коли ще одна мавпа з гранатою зробить постріл, в результаті яке ще одне повітряне судно може постраждати", - сказав Резніков.