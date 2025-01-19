Шины на авто не той стороной: что будет, если поставить резину наоборот

Протектор шин с направленным и асимметричным рисунком - очень удачное изобретение шинников, которое наделяет покрышку особыми свойствами. Для успешной работы таких моделей нужно соблюсти всего одно условие - смонтировать шину определенным образом. Несмотря на внешнюю простоту задачи, довольно часто мы ее нарушаем. А что будет, если установить такую шину неправильно?

Направленный протектор: когда направление не то

Прежде всего вспомним, для чего конструкторы создали шины с такими особыми типами рисунка на беговой дорожке.

Направленный протектор встречается в основном на зимних шинах, а еще - на так называемых дождевых, то есть летних, ориентированных на влажную погоду. И тут все понятно: именно такой протектор лучше отводит из пятна его контакта с дорогой все, что препятствует хорошему сцеплению - воду, мокрый снег, снежную кашу, жидкую грязь. Расположение блоков протектора и его канавок спроектировано так, что вместе с качением колеса вперед вода протискивается из тонких канавок в широкие "протоки". Организованная таким образом вода устремляется в обе стороны протектора, за пределы пятна контакта.

Но при вращении колеса в обратном направлении такой протектор будет работать наоборот: он будет не отводить воду (снежную кашу) из-под себя, а накапливать ее в зоне контакта. И в результате уже на небольшой скорости машина буквально всплывет - наступит аквапланирование (на воде) или слэшпленинг (на мокром снегу). Более того, в таком случае колесо одинаково опасно всплывает как на скорости, так и при торможении.

Кроме того, есть модели зимних шин, в которых ламели (мелкие разрезы на шашках) рассчитаны так, что при движении в правильном направлении они раскрываются и работают более эффективно. Разумеется, при вращении в противоположном направлении эти элементы протектора работать не будут.

Получается, что неправильно установленное колесо будет работать нештатно именно в самых сложных условиях движения - на мокрой дороге, в снежной каше, в грязных колеях. То есть тогда, когда и без того движение нельзя назвать безопасным. Поэтому не забывайте контролировать правильность монтажа направленных шин.

Асимметричный протектор: наизнанку

Так называют протектор, который сочетает в себе два разных рисунка. Соответственно, каждый из них выполняет свою часть задач. Обычно одна сторона асимметричного рисунка отвечает за отвод влаги из пятна контакта, вторая - за сцепление с дорогой.

Причем в зависимости от модели шины, вторая часть рисунка может быть настроена на определенные особые дорожные ситуации - стабильность на прямых участках, устойчивость в повороте, послушность машины при маневрировании. Бывает, что создатели шины объясняют свои решения так: одна сторона протектора обеспечивает управляемость на сухой дороге, другая - на влажной.

И здесь существенно, что обычно ответственная за управляемость часть рисунка расположена на внешней стороне протектора. Потому что именно на внешнюю плечевую зону колесо опирается при маневрах на скорости. И поэтому на внешней стороне протектор имеет большие и жесткие шашки. Если же поставить в эту более нагруженную зону мягкую дождевую сторону протектора, машина будет хуже слушать водителя. Также может ухудшиться четкость реакций на действия рулем и обратная связь на "барашке".

Будут проблемы у установленной "наоборот" асимметричной шины и с курсовой устойчивостью и с управляемостью на мокром асфальте, потому что отвод воды из пятна контакта тоже нарушится.

Отследить корректность установки асимметричных шин можно только на шиномонтаже, потому что потом в домашних условиях ничего поделать будет нельзя. Убедитесь, что все четыре колеса имеют с внешней стороны шины надпись Outside. Правильно смонтированную на диск шину на машине можно ставить на любое место.

Учтите, что иногда асимметричная шина может выглядеть направленной. Но, когда направление вращения на боковине не указано, при монтаже руководствуйтесь только надписями Outside и Inside.

Коротко

Указания на шине типа Rotation со стрелкой и надписи Outside обязательны к выполнению. И при этом особенно опасно, когда "наизнанку" стоит только одно колесо на оси - тогда машину будет тянуть к развороту из-за разного сопротивления качению и из-за разного усилия тяги колес левого и правого борта.