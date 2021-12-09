Шимків розповів про нову бізнес-модель "Дарниці" та стимули для працівників

Голова правління Darnitsa Group Дмитро Шимків заявив, що зміна моделі ведення бізнесу, цифровізація процесів, зміна підходів допомогли не лише витримати "Дарниці" удар коронакризи, а й вийти на нові ринки та підготувати лончі нових лікарських засобів.

"Ми перейшли на нову бізнес-модель - людинократію, пласку структуру, змінили багато підходів по роботі з клінічними дослідженнями, працюємо з багатьма міжнародними інституціями, плануємо зробити 21 лонч цього року, заходимо на нові ринки", - розповів Дмитро Шимків, відповідаючи на запитання організаторів опитування.

Завдяки оперативному реагуванню на глобальні виклики компанія зберегла лідерські позиції на українському фармацевтичному ринку. Зокрема цьому сприяла багаторівнева автоматизація виробництва та логістики (конвеєри та складські роботи), а також діджиталізація бізнес-процесів. Наприклад, перехід до хмарних технологій та впровадження ERP-системи (корпоративна інформаційна система планування ресурсів підприємства).

Як відзначається в довіднику "Фармацевтика України 2021", вітчизняна фармацевтична галузь взагалі продемонструвала найкращі показники стресостійкості. На її долю припадає близько 4% ВВП від переробної промисловості України, а продуктивність праці сягає 1,3 млн грн ВВП на одного співробітника.

Саме тому, вважає голови правління Darnitsa Group, у складних економічних умовах необхідно переорієнтовувати адміністративні та виробничі процеси з урахуванням потенціалу усіх кадрових ланок, а не тільки керівної.



"Раніше система управління в компаніях була централізованою, кожен окремий сегмент не мав повної картинки й рішення ухвалювалися нагорі. Вищий рівень, що передбачає більше знань, більше інформації та більш високі рішення, - це вже в минулому. Зараз у гіперпов’язаному світі всі ланки можуть самостійно ухвалювати рішення й відповідно ставати автономними підрозділами, - говорить Дмитро Шимків. - Ми створюємо організації всередині організації, умови й стимули, щоб перетворити працівників на підприємців, які ніби стають власниками бізнесу. Люди повинні заробляти з нами".

Загалом у дослідженні життєстійкості організацій взяли участь 54 топменеджери різних компаній. Вони поділилися власним досвідом про те, що допомагає їм встояти перед різноманітними викликами. Їхні відповіді проаналізували та об'єднали у єдиний звіт, де визначили головні тренди, які сьогодні впливають на організації та бізнеси у державі.