Восточная Европа готовится к новой волне беженцев из Украины с приближением зимы

Страны Восточной Европы готовятся вновь открыть приемные центры и пополняют запасы продовольствия в ожидании возможной новой волны украинских беженцев, поскольку приближается зима, а Россия атакует энергосистему и тепловые электростанции Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В частности, план действий в чрезвычайных ситуациях словацкого правительства предусматривает возможный приток сотен тысяч украинцев в ближайшие месяцы.

Данные агентства ООН по делам беженцев УВКБ ООН показывают, что около 4,5 млн украинских беженцев в настоящее время зарегистрированы в рамках различных программ защиты по всей Европе, многие из них находятся в граничащих с Украиной государствах ЕС - Словакии, Польше, Венгрии и Румынии.

После первоначального всплеска после российского вторжения 24 февраля число беженцев, направляющихся на запад из Украины, в конце весны сократилось. Этой осенью не было большого роста численности, но благотворительные организации говорят, что теперь есть признаки увеличения перемещения через границы, и они усиливают подготовку.

"Рост числа ощущается и ожидается. В настоящее время он составляет 15%", - сказал Роман Дохович, координатор помощи восточно-словацкого города Кошице.

В последние недели Кошице предоставляет жилье примерно 60 людям ежедневно, но готовится увеличить их число до 1000 в течение 48 часов, если это необходимо.

В Венгрии Жофия Добиш-Луски, пресс-секретарь Венгерской реформатской церкви, неправительственной организации, работающей на границе, сказала, что число ежедневных прибытий на железнодорожную станцию Захонь недалеко от границы подскочило в десять раз и составило около 300-500 после российских бомбардировок городов Украины

Это все еще ниже 1000 в день, наблюдавшихся весной, но ожидается, что нехватка электроэнергии в Украине увеличит поток в ближайшие недели.

Согласно плану Словакии на случай непредвиденных обстоятельств, до 700 тысяч человек могут попасть на ее территорию в течение трех месяцев из-за низких температур и продолжающихся ожесточенных боев в некоторых частях восточной и южной Украины.

В восточно-польском городе Перемышль, который стал самым оживленным местом для беженцев после российского вторжения, в настоящее время в местном приемном центре находится всего несколько десятков человек, что составляет лишь малую часть от 4000 человек, которые были там весной.

"Мы должны подготовиться к зиме, мы давно предвидели, что она может быть сложной, и мы должны быть готовы к новой волне беженцев", - сказал Витольд Волчик из мэрии Перемышля.

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан заявил на прошлой неделе после поездки в Киев, что около пятой части беженцев, которые зарегистрировались для проживания в Европе, уехали в Украину, но некоторые из них могут вернуться из-за суровых зимних условий.

Чехия не граничит с Украиной, но является популярным местом для беженцев, где находится 457 тысяч человек.

"Все, что свыше полумиллиона человек, создаст серьезную нагрузку на системы здравоохранения и образования, но особенно на способность предоставить достойное жилье. Зимой устанавливать импровизированные палатки не получится", - сказал Ракусан.