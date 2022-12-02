К востоку и югу от Бахмута идут активные бои: обновленная карта противостояний

Украинские военные продолжают держать оборону в Донецкой области. Наши воины 1 декабря нанесли удар по российским оккупантам возле Бахмута.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий DeepState.
По данным ресурса, на Бахмутском отрезке вокруг города к востоку и югу продолжается активное противостояние. ВСУ атаковали врага в районе свалки.
В результате изнурительных боев россиянам удалось захватить Курдюмовку. Судя по динамике, оккупанты будут пытаться подойти к Клещиевке.
На Авдеевском отрезке - незначительные продвижения врага возле Невельского.
На Сватовском аналитики ожидают информации за предыдущие дни. На Запорожском, Таврическом и на границе с Беларусью - без изменений.
Напомним, глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что 1 декабря ВСУ нанесли мощные удары по российским оккупантам на юге.
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