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Шевченко и Зинченко организуют благотворительный матч: ностальгический список звезд

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Лондон, Пятница 23 июня 2023 14:53
Шевченко и Зинченко организуют благотворительный матч: ностальгический список звезд Фото: Владимир Зеленский (в центре) с двумя звездами сборной Украины (facebook.com/zelenskiy.official)
Автор: Антон Федорцив

Более двух десятков именитых футболистов примут участие в поединке в поддержку Украины в столице Соединенного Королевства.

Об этом рассказал журналист Бен Джейкобс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Twitter журналиста.

Матч команд лидеров сборной Украины разных поколений – Андрея Шевченко и Александра Зинченко – соберет звезд европейского футбола 2000-х. Тренерами будут менеджер лондонского "Челси" Эмма Хейз и многолетний вождь столичного "Арсенала" Арсен Венгер.

К команде Шевченко присоединятся Дзола, Карвалью, Тони, Деда, Оддо, Кудичини, Галлас, Макелеле, Это'О, Эссьен, Каннаваро, Зеедорф, а также вингер "сине-желтых" Мудрик. Зато в Зинченко попал Леманн, Лескотт, Бергер, Пирс, Мертезакер, Риисе, Кин, Валенсия, Виейра, Морган, Уилшер, Санья, Давидс и Шота Арвеладзе.

Мероприятие Game4Ukraine состоится 5 августа. Матч примет домашняя арена "Челси" – "Стэмфорд Бридж". Все вырученные средства потратят на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея в Черниговской области, пострадавшего от войны РФ против Украины.

Билет для взрослого на поединок обойдется в 28 фунтов. Льготные категории смогут приобрести пропуск за 15 фунтов. Улучшенное предложение – с мягкими сиденьями и входом в фудкорт обойдется доступно за 50 фунтов.

К слову, ранее Украина минимально обыграла сборную Мальты и закрепилась на втором месте группы C.

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