В Шевченковском районе Киева заменяют 2300 метров теплосетей и перестраивают 14 теплокамер, - Кличко

"Проверил, как идет реконструкция теплосети на пересечении улиц Братьев Малаковых и Сальского в Шевченковском районе столицы. Сеть обеспечивает теплом и горячим водоснабжением часть микрорайона на Сырце. Чтобы обеспечить надежность теплоснабжения, проводим комплексную реконструкцию теплосетей. Это замена более 700 м магистральных, 1200 м распределительных и более 400 м трубопроводов горячего водоснабжения. В общей сложности проложат 2300 м новых современных труб. Также полностью перестроят 14 теплокамер", – сообщил Виталий Кличко.

Он уточнил, что работы проводятся в рамках Программы модернизации теплосетей, исчерпавших свой срок эксплуатации.

"Тут трубам более 60 лет, и этот участок приходилось ежегодно неоднократно ремонтировать. К тому же тепловая инфраструктура микрорайона получила повреждения в результате ракетных обстрелов 8 июля, когда был полностью разрушен подъезд в одном из домов", - подчеркнул Кличко.

Мэр отметил, что реконструкция теплосети началась в июле, а завершить работы планируется до начала отопительного сезона.

Ранее сообщалось, что по инициативе Виталия Кличко для жителей столичных многоэтажек почти вчетверо увеличили сумму компенсации из бюджета города за приобретение генераторов и других независимых источников электроэнергии – с 80 до 300 тысяч гривен.