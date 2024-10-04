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В Шевченковском районе Киева заменяют 2300 метров теплосетей и перестраивают 14 теплокамер, - Кличко

Фото: Виталий Кличко (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

В рамках подготовки к зиме в Шевченковском районе обновят 2300 метров теплосетей. Работы завершатся к началу отопительного сезона.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"Проверил, как идет реконструкция теплосети на пересечении улиц Братьев Малаковых и Сальского в Шевченковском районе столицы. Сеть обеспечивает теплом и горячим водоснабжением часть микрорайона на Сырце. Чтобы обеспечить надежность теплоснабжения, проводим комплексную реконструкцию теплосетей. Это замена более 700 м магистральных, 1200 м распределительных и более 400 м трубопроводов горячего водоснабжения. В общей сложности проложат 2300 м новых современных труб. Также полностью перестроят 14 теплокамер", – сообщил Виталий Кличко.

Он уточнил, что работы проводятся в рамках Программы модернизации теплосетей, исчерпавших свой срок эксплуатации.

"Тут трубам более 60 лет, и этот участок приходилось ежегодно неоднократно ремонтировать. К тому же тепловая инфраструктура микрорайона получила повреждения в результате ракетных обстрелов 8 июля, когда был полностью разрушен подъезд в одном из домов", - подчеркнул Кличко.

Мэр отметил, что реконструкция теплосети началась в июле, а завершить работы планируется до начала отопительного сезона.

Ранее сообщалось, что по инициативе Виталия Кличко для жителей столичных многоэтажек почти вчетверо увеличили сумму компенсации из бюджета города за приобретение генераторов и других независимых источников электроэнергии – с 80 до 300 тысяч гривен.

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КиевВиталий Кличко