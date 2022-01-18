Через ходу на Водохреще. У Дніпрі та Херсоні завтра перекриють центральні вулиці

У Дніпрі та Херсоні завтра плануються масові заходи з нагоди святкування Водохреща. Зокрема, у містах відбудеться хресна хода до місць купання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Дніпропетровської та Херсонської областей.

У Дніпрі та Дніпропетровській області безпеку під час проведення масових заходів будуть забезпечувати 700 поліцейських та 50 військовослужбовців Нацгвардії. У Херсонській області за правопорядком слідкуватимуть 150 поліцейських. Також у місцях купання будуть чергувати медики та рятувальники.

У Дніпрі об 11:00 планується проведення Хресної ходи від Свято-Троїцького кафедрального собору до Собору Іоанна Хрестителя. У цей період рух транспорту центральними вулицями міста буде обмежено.

У Херсоні завтра також відбудеться хресна хода. У період із 12:00 до 12:30 віряни йтимуть від Свято-Духівського кафедрального собору за маршрутом: вул. Воронцовська - вул. Соборна - проспект Ушакова - площа імені Тутушкіна. Рух за цим маршрутом перекриють.