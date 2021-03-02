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У шести областях України перевищено показник госпіталізацій через COVID

Новость на русском → Україна, Вівторок 02 березня 2021 11:33
У шести областях України перевищено показник госпіталізацій через COVID Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні у шести областях перевищено показник госпіталізацій серед пацієнтів з коронавірусом. Найгірша ситуація в Івано-Франківській області.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, станом на 2 березня, в Україні перевищено показник госпіталізацій в Івано-Франківській (146 на 100 тисяч населення при нормі 60), Вінниччини (99,1), Закарпатській (90,4), Чернівецькій (88), Житомирській (74,8) та Миколаївській (61,4) областях.

За іншими показниками всі регіони відповідають вимогам МОЗ.

При цьому в "червоній" зоні знаходяться Житомирська, Івано-Франківська і Чернівецька області, в "помаранчевій" - Вінницька, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Рівненська, Сумська та Тернопільська області. Інші регіони - в жовтій зоні.

Нагадаємо, в Україні за добу виявили 5 336 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень в Івано-Франківській (649), Чернівецькій (504) Вінницької (453), Закарпатській (438) областях і в Києві (463).

Також РБК-Україна писало, що вчені НАН заявили про різке зростання кількості летальних випадків в Україні.

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