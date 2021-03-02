У шести областях України перевищено показник госпіталізацій через COVID

В Україні у шести областях перевищено показник госпіталізацій серед пацієнтів з коронавірусом. Найгірша ситуація в Івано-Франківській області.

Так, станом на 2 березня, в Україні перевищено показник госпіталізацій в Івано-Франківській (146 на 100 тисяч населення при нормі 60), Вінниччини (99,1), Закарпатській (90,4), Чернівецькій (88), Житомирській (74,8) та Миколаївській (61,4) областях.

За іншими показниками всі регіони відповідають вимогам МОЗ.

При цьому в "червоній" зоні знаходяться Житомирська, Івано-Франківська і Чернівецька області, в "помаранчевій" - Вінницька, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Рівненська, Сумська та Тернопільська області. Інші регіони - в жовтій зоні.