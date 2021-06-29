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Шестеро боксерів представлять Україну на Іграх у Токіо

Автор: Роман Тверденко

Україну на Олімпійських Іграх в Токіо представлять шестеро боксерів. П'ятеро серед чоловіків і одна - серед жінок.

Про це повідомляє РБК-Україна.

У чоловічій сітці Україну представлять Микола Буценко (вагова категорія до 57 кг), Ярослав Харциз (до 63 кг), Євген Барабанов (до 69 кг), Олександр Хижняк (до 75 кг), Цотне Рогава (понад 91 кг). Серед жінок виступатиме Ганна Лисенко (вагова категорія до 69 кг).

Барабанов і Рогава останніми отримали свої олімпійські ліцензії. Вони не брали участь у відборі на Олімпійські ігри через скасування турніру у зв'язку з пандемією коронавірусу, а тому зараз залишилися ліцензії були розподілені за рейтингом. Українці очолювали Європейські рейтинги у своїх вагових категоріях серед тих боксерів, які до цього не отримали свої ліцензії на ігри.

До цього, на початку червня відбувся європейський відбірковий турнір на Олімпійські ігри, за підсумком якого Україна отримала чотири ліцензії - три серед чоловіків і одну серед жінок.

На минулих Олімпійських Іграх в 2016 році в Ріо Україна була представлена п'ятьма боксерами і ніхто з них не завоював медалей. У 2012 році українці взяли дві золоті медалі (Олександр Усик та Василь Ломаченко), одну срібну (Денис Берінчик) та дві бронзові (Тарас Шелестюк та Олександр Гвоздик).

Олімпійські ігри в Токіо пройдуть з 23 липня по 8 серпня.

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