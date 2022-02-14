Шість порушень на Донбасі: окупанти стріляли з мінометів і протитанкових гранатометів

Проросійські бойовики з початку 13 лютого шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок обстрілів позицій ООС втрат серед українських військових немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

Зокрема, біля Катеринівки російські найманці вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

У напрямку Водяного противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Недалеко від Мар'їнки російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї, в околицях Водяного збройні формування РФ застосували міномети калібру 120 мм.

Крім того, в Донецькій і Луганській областях зафіксовано 2 прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

"Станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - додали в штабі.