Шість років колонії. "Суд" в Криму оголосив вирок фрілансеру Єсипенку

Окупаційний суд в Криму оголосив вирок фрілансеру "Радіо Свобода" Владиславу Єсипенку. Йому присудили шість років ув'язнення.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Радіо Свободу".
Підконтрольний Росії Сімферопольський районний суд окупованого Криму 16 лютого оголосив вирок Єсипенку.
Його засудили до шести років колонії загального режиму і штрафу у розмірі 110 тисяч рублів в справі про незаконне зберігання і перевезення вибухового пристрою. Російські прокурори просили для нього 11 років за ґратами.
"Якщо вирок щодо мене буде не виправдальним, то я вважаю, що це вирок системі, бо в Криму править ФСБ", - заявив Єсипенко в суді.
Нагадаємо, "суд" у Криму оголосив вирок нібито "агенту Головного управління розвідки Міністерства оборони України" Костянтину Ширінгу. Чоловіка засудили до 12 років колонії суворого режиму.