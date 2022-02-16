Шість років колонії. "Суд" в Криму оголосив вирок фрілансеру Єсипенку

Окупаційний суд в Криму оголосив вирок фрілансеру "Радіо Свобода" Владиславу Єсипенку. Йому присудили шість років ув'язнення.

Підконтрольний Росії Сімферопольський районний суд окупованого Криму 16 лютого оголосив вирок Єсипенку.

Його засудили до шести років колонії загального режиму і штрафу у розмірі 110 тисяч рублів в справі про незаконне зберігання і перевезення вибухового пристрою. Російські прокурори просили для нього 11 років за ґратами.

"Якщо вирок щодо мене буде не виправдальним, то я вважаю, що це вирок системі, бо в Криму править ФСБ", - заявив Єсипенко в суді.