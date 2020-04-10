Шість членів ради директорів "Барселони" пішли у відставку

Шість членів ради директорів каталонського футбольного клубу "Барселона" залишили свої посади. Про це повідомляє La Vanguardia.

Серед них два віцепрезиденти - Емілі Русо і Енріке Томбас, директора - Сільвіо Еліас, Марія Тейшідор, Жозеп Понт, а також секретар правління - Жорді Класамілья.

Видання зазначає, що відставка відразу шести керівників є сильним ударом по клубу через незгоду з політикою чинного президента каталонців Жозепа Бартомеу.

Функціонери незадоволені діями в умовах фінансової кризи, викликаної пандемією коронавірусу, а також скандалом, коли "Барселона" нібито витратила 1 млн євро на фейкові акаунти для підтримки Бартомеу і критику його опонентів у соціальних мережах.

Вибори нового президента "синьо-гранатових" відбудуться наступного року.

Нагадаємо, "Барселона" вжила низку антикризових заходів через зупинку сезону у зв'язку з епідемією коронавірусу. Так, був скорочений робочий день для всіх співробітників і, як наслідок, пропорційно скорочена заробітна плата, передбачена контрактами. Заходи стосуються як спортивного, так і неспортивного персоналу клубу.