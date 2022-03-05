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Shell пообіцяв передати Україні виручені від продажу російської нафти кошти

Автор: Антон Федорців

Британсько-нідерландська компанія Shell відреагувала на критику свого рішення придбати нафту з РФ на фоні вторгнення російських військ до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter компанії.

Shell поширила офіційну заяву, в якій спробувала пояснити мотиви купівлі російської нафти. Компанія визнала, що не може в короткі терміни повністю відмовитися від поставок з РФ.

"Ми приголомшені війною в Україні і чітко заявили про свій намір вийти зі спільних підприємств із "Газпромом". Але відповідно до чинних санкцій ми працюємо над тим, щоб і надалі надійно постачати енергію нашим клієнтам", – йдеться в заяві Shell.

Компанія додала, що направить весь прибуток від обмеженої кількості реалізованої російської нафти до спеціального фонду. Пізніше разом із благодійними організаціями Shell витратить ці кошти на гуманітарну допомогу жертвам агресії РФ в Україні.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба дорікнув Shell за купівлю "просякнутою українською кров'ю" нафти з Росії.

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Shell НафтаВторгнення Росії до України