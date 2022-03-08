Shell відмовляється від закупівлі російської нафти і газу. І повністю йде з РФ

Повідомляється, що раніше Shell говорив про відмову від інвестицій у видобуток нафти і газу в Росії, але тепер також припиняє роботу майже 400 своїх автозаправних станцій. Крім того, компанія не буде купувати нафту і газ в Росії.

Також повідомляється, що рішення було прийнято після різкої критики того, як Shell купила партію російської нафти через нафтотрейдера Trafigura за відносно низькою ціною в той час, як світові компанії йдуть з Росії через її війну проти України.