Shell відмовляється від закупівлі російської нафти і газу. І повністю йде з РФ

Британсько-нідерландська компанія Shell відмовляється від закупівлі російської нафти і газу. А також повністю йде з ринку Російської Федерації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нідерландське видання nu.nl.
Повідомляється, що раніше Shell говорив про відмову від інвестицій у видобуток нафти і газу в Росії, але тепер також припиняє роботу майже 400 своїх автозаправних станцій. Крім того, компанія не буде купувати нафту і газ в Росії.
Також повідомляється, що рішення було прийнято після різкої критики того, як Shell купила партію російської нафти через нафтотрейдера Trafigura за відносно низькою ціною в той час, як світові компанії йдуть з Росії через її війну проти України.
Нагадаємо, до цього Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба дорікнув Shell у купівлі російської нафти в умовах війни проти України, заявивши, що вона "пахне українською кров'ю".
Після цього Shell обіцяв передати Україні кошти, виручені від продажу російської нафти.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.