Йшов на роботу: під Херсоном потяг збив патрульного поліцейського
У вівторок, 30 листопада, на Херсонщині потяг збив 22-річного патрульного поліцейського Владислава Завістовського. В цей час він йшов на службу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу патрульної поліції України в Facebook.
Трагедія сталася вранці приблизно о 07:00, коли лейтенант поліції з управління патрульної поліції у Херсонській області йшов на роботу. Він переходив залізничні колії і потрапив під потяг. Від отриманих травм молодий правоохоронець загинув на місці.
Відомо, що Владислав вступив до лав патрульної поліції у 2019 році.
За вказаним фактом слідчими розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.276 "Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту" Кримінального кодексу України.
Фото: під Херсоном потяг збив 22-річного патрульного (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Нагадаємо, 29 листопада у Волинській області у відділенні патрульної поліції один із правоохоронців покінчив життя самогубством. Він застрелився у туалеті.