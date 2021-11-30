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Йшов на роботу: під Херсоном потяг збив патрульного поліцейського

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Херсонська область, Вівторок 30 листопада 2021 14:04
Йшов на роботу: під Херсоном потяг збив патрульного поліцейського Фото: під Херсоном правоохоронець загинув під колесами поїзда (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іванна Шовкун

У вівторок, 30 листопада, на Херсонщині потяг збив 22-річного патрульного поліцейського Владислава Завістовського. В цей час він йшов на службу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу патрульної поліції України в Facebook.

Трагедія сталася вранці приблизно о 07:00, коли лейтенант поліції з управління патрульної поліції у Херсонській області йшов на роботу. Він переходив залізничні колії і потрапив під потяг. Від отриманих травм молодий правоохоронець загинув на місці.

Відомо, що Владислав вступив до лав патрульної поліції у 2019 році.

За вказаним фактом слідчими розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.276 "Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту" Кримінального кодексу України.

Йшов на роботу: під Херсоном потяг збив патрульного поліцейськогоФото: під Херсоном потяг збив 22-річного патрульного (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Нагадаємо, 29 листопада у Волинській області у відділенні патрульної поліції один із правоохоронців покінчив життя самогубством. Він застрелився у туалеті.

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Патрульна служба
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