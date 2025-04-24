Шедевры под угрозой: как Украина спасает музейные ценности во время войны

Более 546 тысяч музейных ценностей эвакуировали из прифронтовых регионов Украины. Больше всего культурного наследия удалось вывести из Донецкой и Харьковской областей.

РБК-Украина расспросило заместителя Министра культуры и стратегических коммуникаций Сергея Беляева о том, как спасают украинские ценности во время войны.

Как спасают украинское культурное наследие

Ценности вывезли из 63 музеев из 12 регионов. Сейчас в Министерстве готовят следующие очереди эвакуации, составляют планы, пакуют музейные предметы для дальнейшей перевозки.

"Сообщать широкой общественности о деталях эвакуации из соображений безопасности мы не можем. Хочу предостеречь от спекулятивных заявлений, что в прифронтовых регионах не проводятся работы и ценные предметы под риском потери или похищения. Уверяю, что ситуация под постоянным мониторингом Министерства", - говорит чиновник.

Прежде всего из музеев вывозят предметы первой категории ценности. Музеи наделены полномочиями самостоятельно определять очередность эвакуации артефактов.

Что происходит с эвакуированными ценностями

"Часть вывезенных предметов экспонируем, часть храним в фондах. Лучше, чтобы музейные ценности длительное время не лежали упакованные в хранилище, даже специально оборудованном. Но перемещение и упаковка-распаковка тоже несут риски повреждения", - говорит Беляев.

На сегодня эвакуированные ценности принял 21 украинский музей. Сейчас Минкульт подготовил еще 1000 кв. м оборудованных помещений, а нужно - 19 тысяч кв. м. Поэтому дополнительно будут искать заведения не государственной собственности.

"Эту свободную 1000 квадратов могут занять предметы очередной эвакуации из 12 музеев Харьковской области. Это ориентировочно 42 тысячи предметов четвертой и пятой категорий, частично - третьей. Первые две категории из этой области уже в безопасности. Но мы говорим о потребностях сразу из нескольких областей. Например, музеи Запорожской области нуждаются в 18 вагонах для вывоза экспонатов", - заявил замминистра.

Можно ли наши ценности хранить за рубежом

"За эти военные годы украинское наследие было представлено на 162 выставках в музеях разных стран - это тоже способ временно сохранить самое ценное в условиях, когда законодательство позволяет вывозить за границу только для экспонирования, реставрации или научного изучения", - сказал Беляев.

Он отметил, что 60 картин из коллекции Одесского музея западного и восточного искусства экспонируются в Берлинской картинной галерее. Эта выставка открылась за неделю до того, как центр Одессы подвергся разрушительному ракетному обстрелу.

Одесский музей после российской атаки (фото: Getty Images)

"Министерство разработало законопроект, который интегрирует международные практики в украинское законодательство и позволит эвакуацию ценностей за границу в условиях войны. Мы руководствовались опытом других стран", - говорит чиновник.

Например, во Франции закон предусматривает возможность предлагать временное убежище для сохранения музейных коллекций других государств, если они находятся под угрозой вооруженного конфликта. Для этого должен поступить запрос от такой страны или от Совета безопасности ООН.

Помогают ли зарубежные партнеры в эвакуации музейных фондов

"Зарубежные партнеры поставляют музеям Украины упаковочные материалы для эвакуации и материалы для обеспечения безопасности зданий музеев от обстрелов. Наши партнеры также предоставили оборудование для сохранения фондов музеев - осушители, увлажнители, элементы питания, средства освещения и тому подобное", - добавляет Беляев.

Чиновник отмечает, что новые партнеры из негосударственного сектора, которые хотят помочь, то могут напрямую коммуницировать с музеями, без специальных разрешений Минкульта.