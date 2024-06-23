Шедевр Яремчука и красота от Шакири: видео кандидатов на гол тура Евро-2024 от УЕФА

В список номинантов попали четыре футболиста. Соревнуются за приз форвард сборной Украины Роман Яремчук, хавбек Дании Мортен Юлманд, швейцарский атакующий полузащитник Джердан Шакири и центрбек национальной команды Австрии Гернот Траунер.

Украинец оформил победный мяч под занавес встречи со Словакией. Шапаренко забросил нападающему вперед, а Яремчук элегантно принял мяч и вторым касанием отправил мимо голкипера. Вратарь "соколов" Дубравка к такому развитию событий оказался не готов.

Датский полузащитник вырвал ничью для "Алой гвардии". Юлманд получил передачу Кристиансена перед штрафной и бильярдным выстрелом уложил в дальний угол от штанги. Ничья сохранила для сборной Дании шансы на 1/8 финала Евро-2024.

Лидер сборной Швейцарии оформил гол-красавец в середине первого тайма против Шотландии. Шакири подкараулил ошибку Ролстона с поперечной передачей и с лета пробил прямиком в девятку. Кипер "Тартановой армии" Ганн, кажется, зря прыгал.

Защитник сборной Австрии покорил умением вовремя подключиться к атаке. Мвене на левом фланге обыграл оппонента и исполнил навес в центр штрафной, где Траунер по-хозяйски мощно пробил головой. Мяч затрепетал в сетке ворот поляка Щенсны.