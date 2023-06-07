RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Шебекино Белгородской области мощный пожар: весь город в дыму

Фото: в Шебекино масштабный пожар (рос СМИ)
Автор: Наталья Юрченко

Масштабный пожар вспыхнул в городе Шебекино в российской Белгородской области. Местные жители заявляют о "прилетах".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По словам местных жителей, в Шебекино утром слышали взрывы, а власти разослали уведомления об обстреле. Российские паблики отмечают, что масштабный пожар вспыхнул после "прилетов".

На опубликованных в сети кадрах видно, что весь город в дыму.

"Город в дыму от больших пожаров на свалке и одном из предприятий", - говорится в сообщении.

Что происходит в Белгородской области

Напомним, в конце мая российские повстанцы объявили о начале операции в Белгородской области. Легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" (РДК) объяснили, что хотят освободить регион от путинского режима.

Позже россияне продолжили операции на территории РФ. В частности, 4 июня "РДК" и легион "Свобода России" зашли в пригород Шебекино и взяли в плен несколько солдат регулярной армии РФ. Повстанцы вызвали на переговоры губернатора Белгородской области, но он не пришел.

В ГУР Минобороны заявили, что Украина готова рассмотреть обращение гражданских об эвакуации из Белгородской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Белгородская областьРоссийская ФедерацияПожарвибухи