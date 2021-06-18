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Щуцький: у митниці в Україні немає всіх необхідних засобів для боротьби з контрабандою

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Києва, П'ятниця 18 червня 2021 12:14
Щуцький: у митниці в Україні немає всіх необхідних засобів для боротьби з контрабандою Фото: Олександр Щуцький (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Контрабанда на митниці існує у всьому світі. Однак, в Україні митники найчастіше ведуть боротьбу з контрабандистами підручними засобами, без сучасних скануючих засобів та іншого технічного забезпечення.

Про це заявив директор департаменту ризиків Державної митної служби України Олександр Щуцький.

"Контрабанда скрізь існує: і в Україні, і в Італії, і в Німеччині. Точно так само, як і скрізь існує боротьба з нею", - заявив Щуцький.

Водночас він зазначив, що забезпечення європейської митної системи та української - дуже сильно відрізняються.

"Тому коли говорять, що ми хочемо домогтися європейського або американського результату на українській митниці, виходить, що ми при мінімальному фінансуванні ми хочемо відразу максимального результату. Моя думка, на сьогодні при тому забезпеченні, яке є, українська митниця намагається ефективно працювати", - зазначив чиновник.

За його словами, починаючи від форми й закінчуючи коштами, якими він повинен боротися з контрабандою, в Україні повне недофінансування.

"Українська митниця нічим не забезпечена. Крім дзеркальця і ліхтарика. А нову форму крайній раз закуповували у 2010 році. Якщо ми візьмемо будь-якого європейського або американського митника, їх забезпечення в 100 разів сильніше, ніж у нас. Тому, коли нам кажуть, що ми неефективно працюємо, або на митниці високі корупційні ризики - так, але на такі умови жоден би європейський митник не пішов би працювати", - додав директор департаменту ризиків.

Він також заявив. що на митниці - брак кадрів. Люди не залишаються в митній системи.

"Все впирається у фінансування, соцпакети і те, чим ми працюємо. Ми зараз боремося з контрабандою палицями, а не як Європа - скануючими системами і всім іншим. У цьому сенсі, ми знаходимося в кам'яному столітті й навіть в цій ситуації даємо ефективність і надходження до бюджету.

Нагадаємо, раніше Олександр Щуцький розповів в інтерв'ю РБК-Україна про боротьбу з контрабандистами, тіньовими схемами, результати кадрової "чистки" всередині митниці і плани її модернізації, а також - про реформу митної системи в цілому і те, наскільки реалістичні плани завершити її в 2021 році.

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контрабанда Олександр Щуцький
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