RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Щуцький: негативний фон щодо митників гальмує хід реформи

Автор: РБК-Україна

Медіа-війни сьогодні - найсильніший механізм у протидії проведення реформи митної служби.

Про це заявив директор департаменту ризиків Державної митної служби України Олександр Щуцький в інтерв'ю РБК-Україна.

"Контрабанда зараз інша, вона вийшла на інший рівень. Вони не відстрілюються, як в 90-х, зараз це переросло в медіа-війни, намагаючись знищити ворога будь-якими шляхами. Тобто певні структури, пов'язані з контрабандними схемами, яким ми "наступили на горло", намагаються таким чином зробити нас більш поступливими", - вважає Олександр Щуцький.

Він також прокоментував ситуацію із затриманням минулого тижня співробітника Волинської митниці та вилученні у нього великої суми грошей. У ЗМІ повідомлялося, що гроші могли призначатися центральному апарату митниці, зокрема, Щуцькому.

"Цілком очевидно, що це маячня і якихось підтверджень цьому немає і бути не може. Але я розумію, чому це підхоплює преса - ніхто не читає позитивні історії, всіх цікавить тільки негатив", - зазначає він.

На його думку, до поширення цієї неправдивої інформації можуть бути причетні кілька груп контрабандистів, всі ті, кому не вигідно, щоб департамент ризиків по них працював.

"У будь-якому випадку ці або інші атаки ні до чого не приведуть. Митниця продовжить займатися мінімізацією ризиків, зменшенням "ручного" впливу і людського фактора, щоб в майбутньому не потрібні були департаменти ризиків, контрабанди та інші, а система сама автоматично спрацьовувала на нетипові маршрути або операції", - заявив Митник.

Водночас для уникнення будь-яких спекуляцій навколо цієї, Щуцький вирішив написати листа на керівника митної служби Павла Рябикіна з проханням провести службове розслідування за даним фактом і на час, поки буде йти розгляд, звільнити його з посади директора Департаменту.

"Рябикін моє прохання підтримав і з 9 червня я тимчасово відсторонений. Я вважаю, що в ситуації, що склалася - це єдиний спосіб зупинити поширення абсолютно надуманих спекуляцій", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили масштабні зловживання службовими особами Волинської митниці Державної митної служби України. Під час обшуку у начальника одного з митних постів вилучили 704,3 тис.доларів США.

Також раніше в інтерв'ю РБК-Україна Олександр Щуцький розповідав, як контрабанда вийшла на новий рівень боротьби з митницею.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України реформимитницяОлександр Щуцький