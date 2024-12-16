Еженедельно в Литву прибывают 100 беженцев: какую помощь получают украинцы

Еженедельно в Литву прибывают около 100 украинских беженцев. Государство и общественные организации оказывают переселенцам финансовую, социальную и психологическую поддержку, однако найти жилье и адаптироваться к жизни в чужой стране остается непросто.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
Ежедневно в Литву прибывает около 100 украинских беженцев, вынужденных искать безопасную жизнь из-за войны. Представитель Международной организации по миграции в Литве Божена Заборовска-Зданович рассказала о трудностях, с которыми сталкиваются новоприбывшие, и об особенностях оказываемой им помощи.
Украинские беженцы часто приезжают в Литву без четкого плана, имея при себе только минимальные вещи и рюкзак. Основная проблема для них - найти временное жилье и понять, как сделать первые шаги в чужой стране. По словам Божены Заборовской-Зданович, основными причинами переезда являются поиск безопасности, усталость от войны, необходимость медицинской помощи или создание комфортных условий для детей.
"Мы слышим много историй, когда люди приезжают с маленькими детьми или пожилыми родителями. Они хотят обеспечить безопасность, комфорт и доступ к образованию", - отметила она.
Новоприбывшим украинцам предоставляют единовременные выплаты - 176 евро на человека, если они прибыли в Литву менее месяца назад. Кроме того, муниципалитеты обеспечивают базовую поддержку, а общественные организации помогают найти жилье и адаптироваться к новым условиям.
Однако финансовая помощь - не единственная потребность. Представители Международной организации по миграции отмечают растущий спрос на психологическую поддержку. В начале войны эта проблема была менее актуальной, но сейчас украинцы все чаще обращаются в центры за консультациями и помощью.
"Есть много людей, которые из-за обстоятельств не могут работать: это пожилые люди, матери с маленькими детьми или люди с проблемами здоровья. Они звонят, просят помощи, потому что не хватает средств на аренду или коммунальные услуги", - объясняет Заборовска-Зданович.
Украинцы, планирующие оставаться в Литве, все чаще стремятся выучить литовский язык. Если ранее на языковые курсы записывались около 30% беженцев, то сейчас этот показатель вырос до 65%. Курсы организуются бесплатно дважды в год, чтобы облегчить адаптацию новоприбывших.
Найти жилье остается сложной задачей. Опрос, проведенный Офисом контролера по вопросам равных возможностей, показал, что у арендодателей в Литве много предубеждений. Лишь 46% опрошенных готовы сдавать жилье украинцам, что значительно меньше, чем в начале войны.
Президент Ассоциации агентств недвижимости Литвы Аудрюс Гуданавичюс подчеркивает, что большая часть рынка аренды сосредоточена в частном секторе, где владельцы квартир ориентируются на платежеспособность клиентов.
"Украинцы не всегда на первом месте среди арендаторов. Чаще всего жилье сдают литовцам без детей и животных или иностранцам из посольств, которые могут предложить более высокую оплату", - объяснил Гуданавичюс.
Он также отметил, что программы, призывающие литовцев сдавать жилье украинцам, могут быть недостаточно эффективными.
Эксперты подчеркивают, что государство должно развивать рынок арендного жилья, привлекая профессиональных арендодателей. Это поможет стабилизировать ситуацию и создать больше возможностей для беженцев, нуждающихся в помощи.
Напомним, что в Литве новоприбывшим украинским беженцам предоставят единовременную выплату и обновят цифровые разрешения на проживание. Все беженцы из Украины также получат единовременную помощь в размере 176 евро.