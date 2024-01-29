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По меньшей мере половина боевиков ХАМАСа в Секторе Газа убиты или ранены, - Галлант

Фото: министр обороны Израиля Йоав Галлант (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

По меньшей мере половина боевиков ХАМАСа в Секторе Газа была убита или ранена.

Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галлант, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

"Мы ведем долгую войну, но в конце концов мы разобьем ХАМАС. Террористы остаются, и мы сражаемся с очагами сопротивления... На это уйдут месяцы, а не один день", - заявил он.

Министр отметил, что у боевиков ХАМАС нет ни снабжения, ни боеприпасов, ни подкреплений.

"Им трудно заботиться о себе, о своих раненых и о других вещах. Мы убили уже четверть террористов ХАМАС, по крайней мере, столько же раненых", - заявил он. 

Война Израиля с палестинской группировкой ХАМАС

7 октября 2023 года боевики ХАМАС начали военную атаку на территорию Израиля из Сектора Газа. За первые несколько дней радикальные исламисты убили 1200 гражданских и солдат и похитили около 250 человек.

В конце октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную военную операцию в Секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что целью операции является полное уничтожение оперативных и правительственных возможностей ХАМАСа, а также освобождение заложников.

22 января Силы обороны Израиля начали новое крупное наступление на западную часть Хан-Юнис на юге Сектора Газа. Операция сопровождается масштабными боевыми действиями.

24 января Израиль и ХАМАС достигли предварительного соглашения о прекращении огня на месяц и нового соглашения для освобождения заложников.

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Израиль прекратить наносить дополнительный ущерб гражданскому населению в регионе боевых действий.

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ИзраильХАМАССектор Газа