Ежемесячно Харьковская область вносит в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества 800 объектов, - Шуляк

В целом область занимает второе место по Украине по количеству таких объектов - в регионе разрушено или повреждено россиянами более 42 тысяч объектов.

По ее словам, первое место Харьковщина занимает по количеству поданных заявлений на компенсацию в рамках программы "єВідновлення" - по состоянию на сейчас жители Харьковщины подали более 60 тысяч заявлений на выплаты. Почти 2,5 тысячи - за последний месяц.

Нардеп отметила, что жители квартир многоэтажки, в которую 2 марта попал вражеский дрон и которая таким образом была почти разрушена, должны подать заявления на выплату компенсации по программе "єВідновлення".

"2 марта, очередной акт вандализма со стороны врага - запустить дрон в жилой дом, 12-этажку, где жили десятки семей и в результате чего три человека погибли. И к большому сожалению, это далеко не первый случай за три года войны - из-за действий врага в области в целом повреждено или разрушено более 42 тыс. объектов. Но это только те, которые уже внесены в Реестр поврежденного и разрушенного имущества, то есть по факту их гораздо больше", - пояснила Шуляк.

Она отметила, что только за последний месяц - в период с 26 января по 27 февраля, с Харьковщины было зарегистрировано не менее 800 объектов, поврежденных или разрушенных в результате действий врага. И большинство из них жилые. Более того, сама область занимает второе место по Украине по количеству таких объектов в целом. На первом месте - Донецкая область.

"В Донецкой области по состоянию на 27 февраля в Реестр уничтоженного и поврежденного жилья было внесено более 80 тыс таких объектов. По Харьковской области на эту дату внесено 42,4 тыс. объектов и как свидетельствуют данные за последний месяц - с 26 января по 27 февраля, ежемесячно россияне разрушают в области не менее 800 объектов", - констатировала Шуляк.

В то же время, парламентарий подчеркнула, что Харьковщина занимает первое место по Украине по количеству поданных заявлений на компенсацию за поврежденное или разрушенное жилье в рамках программы "єВідновлення". По состоянию на конец февраля граждане, жилье которых находится на территории области, подали более 60 тысяч заявлений на выплату.

"Харьковская область - печальный лидер по количеству поданных заявлений на "єВідновлення" с мая 2023 года. Даже по Донецкой области цифры меньше. Только за последний месяц подано почти 2,5 тыс. заявлений на выплаты за разрушенное или уничтоженное жилье", - сообщила Елена Шуляк и добавила, что речь идет в целом о 48,1 тысячи заявлений на компенсацию за поврежденное жилье и о 12,6 тысячи заявлений за уничтоженное.

При этом нардеп отметила, что по Украине общее количество объектов недвижимого имущества, внесенного в соответствующий реестр, составляет почти 260 тысяч объектов. Подавляющее большинство из них - жилые. Владельцам такого жилья государство согласовало выплаты на ремонты и покупку нового жилья на общую сумму в более чем 30 млрд гривен.