Ежемесячно на балансирующем рынке электроэнергии долги растут на 700-800 млн грн, - эксперт

"Практически ежемесячно рынок (электроэнергии, - ред.) не столько генерирует инвестиции, сколько долги. Ежемесячно только балансирующий рынок у нас генерирует около 700-800 миллионов гривен долгов", - сказал эксперт.

Он также добавил, что также сейчас увеличиваются долги перед инвесторами в "зеленую" энергетику.

Эксперт подчеркнул, что для привлечения инвестиций в строительство новой энергетики нужно изменить правила на энергорынке.

"Пока эта ситуация не будет изменена, правила игры не будут на рынке изменены, ожидать серьезные инвестиции в создание дополнительных мощностей в Украине, пожалуй, не стоит", - подытожил Омельченко.

Напомним, ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявлял, что вследствие огромных долгов в энергетике блокируется развитие новых энергетических проектов, а потенциальные инвесторы замораживают существующие.