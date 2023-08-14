Ежедневно распространяли до 70 фейков о войне. В Киеве задержали двух пропагандисток

"Киберспециалисты Службы безопасности задержали в Киеве двух приспешниц врага, работавших на россиянина Александра Зенина - главного редактора прокремлевского портала "Вся Тверь", - говорится в сообщении.

По его указаниям, фигурантки ежедневно распространяли в украинском сегменте популярных соцсетей и Telegram-каналов до 70 фейковых сообщений о войне в Украине. В первую очередь, злоумышленницы массово "разгоняли" дезинформацию о ходе боевых действий на фронте и пытались дискредитировать Силы обороны Украины.

Отмечается, что для этого они создали и самостоятельно администрировали сеть пророссийских Telegram-каналов и сообществ в Facebook, которая охватывала аудиторию более 10 тысяч пользователей. Материалы для деструктивного контента они получали в виде электронных "методичек".

За успешно выполненные задачи российский пропагандист посылал своим подопечным до 10 тысяч в гривневом эквиваленте.

По имеющимся данным, Зенин координировал свои действия с российскими спецслужбами и через публикации фигуранток пытался распространять панические настроения в украинском обществе.

По данным следствия, коллаборантками оказались две безработные жительницы Киева, искавшие работу копирайтера на фриланс-биржах. Таким образом, они попали в поле зрения Зенина, который за ежемесячные "гонорары" привлек их к сотрудничеству в войне против Украины.

Инициированная СБУ лингвистическая экспертиза подтвердила незаконность действий коллаборанток.

Во время обысков по местам жительства злоумышленниц изъята компьютерная техника, которую они использовали для администрирования вражеских интернет-ресурсов. Также обнаружен электронный почтовый архив с поличным с российским пропагандистом.

Следователи Службы безопасности сообщили обеим фигуранткам о подозрении по ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленницам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.