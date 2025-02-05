Чтобы понять реальную стоимость железнодорожных перевозок, нужно реформировать УЗ, - эксперт

"Укрзализныця" очень много потеряла в грузовых перевозках, есть серьезная физическая и моральная деградация подвижного состава. Грузовая база традиционно является первоочередной для компании, и здесь необходимо назначение профессиональных людей и реформирование компании, чтобы понять, сколько на самом деле стоят грузовые перевозки.

"Нужно совместно с Европейским Союзом провести максимальную электрификацию всех железнодорожных путей, и ввести частную тягу. Это надо сделать, чтобы показать реальную стоимость перевозок и их эффективность по сравнению с тем, что декларирует "Укрзализныця", - подчеркнул эксперт.

Он также напомнил, что сейчас УЗ инициирует очередное повышение тарифов на грузовые перевозки на 37%, аргументируя это повышением цен на электроэнергию, основные средства производства и т.д. Но реальная борьба с коррупцией, которая остается высокой в компании, даст значительный финансовый ресурс и избавит УЗ от необходимости постоянно повышать тарифы.

"Я остаюсь сторонником своего видения. И считаю, что коррупционная составляющая в компании не уменьшилась. Это вопрос, собственно, к Наблюдательному совету, внутренней безопасности и кадровым назначениям. Возможно, новому руководителю Александру Перцовскому удастся, и за счет борьбы с этим явлением появится и дополнительный ресурс для модернизации "Укрзализныци", - резюмировал Омелян.

Как известно, эксперты и бизнес-ассоциации обвинили "Укрзализныцю" в желании использовать монопольное положение и повысить тариф на грузовые перевозки на 37%. Как заявили в Американской торговой палате (ACC), кроме тарифов, УЗ собирается увеличить стоимость работ и услуг, связанных с перевозками, а также ставки платы за пользование вагонами и контейнерами.

Эксперты и участники рынка предупредили, что такое решение создаст значительное давление на экономику Украины, а дополнительные расходы на логистику для бизнеса превысят 1,4 млрд грн в год, что существенно снизит конкурентоспособность украинской продукции и ограничит возможности для выхода на экспортные рынки. В результате от этого пострадает и сама Укрзализныця, ведь потеряет работу.