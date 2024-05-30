Чтобы сбивать "Шахеды". Волонтеры показали технику, которая помогает ПВО защищать украинцев

Фонд усилил мобильные огневые группы ПВО

С 2023 года по 15 мая 2024 года на усиление мобильных огневых групп (МОГ) противовоздушной обороны фонд потратил 262 850 342,75 грн.

В прошлом году "Повернись живим" присоединился к государственной программе по развертыванию во всех регионах страны мобильных огневых групп в созданных зенитно-пулеметных батальонах и повышению их эффективности. Только в рамках этой инициативы фонд обеспечил около 600 МОГ средствами связи, питания, тепловизионной оптикой и другим оборудованием.

Помощь предоставили 106 военным частям из 22 регионов Украины: подразделения ПВО Сухопутных войск, Воздушных сил, Сил территориальной обороны, Государственной специальной службы транспорта, Национальной гвардии, Военно-морских сил, Госпогранслужбы и другие.

Фонд обеспечил около 600 МОГ (фото: БФ "Повернись живим")

Фонд передал подразделениям противовоздушной обороны:

112 новых пикапов

1 855 единиц оптики

2 587 планшетов и комплектующих

820 средств связи

248 прожекторов

909 средств питания

320 ноутбуков

195 мониторов

"Все оборудование Фонд приобрел из вкладов граждан и бизнесов на общие счета организации вне отдельных публичных сборов", - отмечают в "Повернись живим".

Фонд продолжает работу по обеспечению МОГ транспортом и оборудованием и будет обновлять отчетность по этому направлению на странице инициативы "Другий рубіж ППО".

Мобильные огневые группы являются фактически вторым рубежом противовоздушной обороны. Их преимущественно применяют на путях, по которым враждебные воздушные цели пытаются обойти основные средства нашей ПВО. Благодаря транспорту и оборудованию от Фонда МОГ уничтожают "Шахеды" и ракеты, которые россияне нацеливают на предприятия и учреждения, важные для функционирования страны.

Фонд обеспечил около 600 МОГ (фото: БФ "Повернись живим")

Добавим, что фонд усиливал противовоздушную оборону Украины с 2016 года. В частности, помогал подразделениям ПВО Сухопутных войск с ремонтом и модернизацией зенитных ракетных комплексов, оборудованием пунктов управления, современной связью. Это усилило готовность воинов к отражению массированных атак в первые критические недели полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. С того времени Фонд расширил помощь противовоздушной обороне и на Воздушные силы.