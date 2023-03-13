Чтобы заработать деньги на военные расходы, нужно разблокировать морские порты, - нардеп

"Разблокировка портов - вопрос наполнения бюджета. Мы должны помнить, что согласно условию наших партнеров, все военные расходы должны быть профинансированы собственно Украиной. Но если экономика дальше будет просто исчезать, то нам не хватит возможностей на военные расходы", - подчеркнул он.

Он также отметил, что разблокировка портов для всех видов экспорта также обеспечит Украине сохранение рабочих мест, а также позволит сохранить свои позиции на мировых рынках, где мы сейчас несем очень высокие потери.

"Поэтому со всех точек зрения очень важно поднимать это максимально. Надеюсь, что президент затрагивал эти вопросы в переговорах, о которых мы не знаем. И считаю, что нужно дальше это делать на всех уровнях", - заявил Гончаренко.

Он подчеркнул, что промедление приводит к значительным экономическим потерям и чревато остановкой производства - ведь есть такие предприятия, которые очень сложно запустить после вынужденной остановки.

"Украина занимала серьезное место на мировом рынке металла, химии. Поэтому этим (сохранением мест - ред.) нужно заниматься. Народные депутаты готовы приобщаться к инициативам по страхованию логистики", - резюмировал Гончаренко.

Напомним, ранее представители бизнеса обратились в Организацию объединенных наций (ООН) и Турцию с призывом разблокировать Черноморскую зерновую инициативу и обеспечить свободное торговое судоходство в Черноморском регионе.

В свою очередь директор GMK Center Станислав Зинченко заявил, что путем замещения российских поставщиков на европейском рынке, Украина может нарастить экспорт продукции ГМК на $74 млн ежемесячно.