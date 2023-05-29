Чтобы зимой был свет, власть вынуждена увеличить тариф на электроэнергию, - нардеп

"Это вынужденный шаг, на который идет власть, потому что мы знаем, какие убытки нанесли ракетные обстрелы зимние, осенние нашей энергосистеме. И сегодня наши генерирующие компании и наши компании, транспортирующие электроэнергию, понесли огромные убытки и для того, чтобы украинцы были зимой с электроэнергией, власти вынуждены идти на такой шаг", - сказал депутат.

Нагорняк подчеркнул, что даже после увеличения тарифа на электроэнергию не получится покрыть все расходы, которые несут государственные энергокомпании.

Он также отметил, что "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", которые финансируют тариф на электроэнергию для населения, тратят на это 120 млрд грн в год и сейчас нужно уменьшить финансовую нагрузку этих компаний.

"Мы знаем, что только компания "Укргидроэнерго" подсчитала свой ущерб от ракетных обстрелов и этот ущерб достигает более 40 миллиардов гривен. И подстанции нужно восстанавливать не только генерирующих компаний, но и компании "Укрэнерго". За зиму только 23 подстанции "Укрэнерго". Это миллиарды уже не гривен, а миллиарды долларов", - подчеркнул Нагорняк.

Депутат особо отметил, что государство продолжит поддерживать получателей субсидий, а люди, которые не смогут платить новые счета, смогут обратиться за получением адресной субсидии.

Напомним, ранее Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предлагает увеличить тариф на электроэнергию для населения, чтобы сбалансировать систему обеспечения доступности электричества для бытовых потребителей.