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Чтобы построить новую генерацию, изучается вопрос существенного повышения тарифа на свет, - нардеп

Фото: повышение тарифов на свет возможно, чтобы построить новую генерацию (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Стоимость электроэнергии для населения может поднять до 5 грн/кВт-ч, чтобы привлечь средства в строительство новых генерирующих мощностей.

Об этом заявил член парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Апостроф".

"Сейчас в Кабмине идут активные обсуждения, чтобы поднять тарифы уже с 1 июня до уровня 4,5-5 грн/кВт для бытовых потребителей. Вероятно, такое решение будет принято. Но важно заметить, что полученные средства пойдут не обслуживающим компаниям, а именно на развитие генерации "Энергоатом" ежегодно дотирует население около 100 млрд грн, "Укргидроэнерго" - около 25 млрд грн", - отметил Нагорняк.

По его словам, средства, которые будут получены с повышения тарифа, будут аккумулированы на восстановление мощностей "Укргидроэнерго" и на строительство 3 и 4 энергоблоков Хмельницкой АЭС. Нардеп также подчеркнул, что собственное поколение сейчас очень важно для Украины.

Напомним, что Национальный банк Украины прогнозирует быстрое и существенное повышение цен на электрическую энергию.

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