Чтобы обустроить больше укрытий, власти должны утвердить соответствующие ДБН, - Продан

"Для того, чтобы обновить, сделать новые места для защиты населения, у нас не приняты соответствующие решения на правительственном уровне, на уровне профильных министерств. Органы местного самоуправления сегодня не могут строить новые объекты для защиты населения или делать проекты по реконструкции, потому что не имеют утвержденных ДБН. Мы сегодня пользуемся стандартами Советского союза. И это вопрос к центральной власти", - заявила Продан.

Заставить владельцев помещений, в которых находятся укрытия, открыть их для людей - также компетенция центральных властей, отметила Продан.

"Заставить частных владельцев открыть помещение можно только, пользуясь полномочиями власти. И эти властные полномочия есть у центрального органа по гражданской защите - Министерства внутренних дел. Они действительно имеют право, согласно ст. 32 Кодекса гражданской защиты, контролировать работу убежищ. И именно Министерство внутренних дел должно обеспечить контроль за соблюдением требований со стороны собственников. Потому что, к сожалению, такая ситуация абсолютно во всех громадах, не только в Киеве», ", - заявила Продан.

На местном уровне, по словам Продан, решать вопросы безопасности людей должны военные администрации.

"Военная администрация при создании автоматически берет на себя полномочия и ответственность за защиту гражданского населения на этой территории", - подчеркнула советница главы АГУ.

Она подчеркнула, что местные советы выделяют государственным администрациям средства на обустройство укрытий.

"Местные советы деньги выделяют. Мы не имеем ни одного факта, когда бы военная администрация обратилась, а местный совет имел деньги, но не дал. Таких случаев нет ни одного. Киевсовет в течение прошлого года выделил 1 млрд 200 млн гривен на обустройство укрытий. А районные администрации их используют настолько, насколько используют. Вопрос в том, что деньги берут, но не обеспечивают ни ремонт, ни обустройство. И, опять же, даже когда деньги есть - чтобы построить, надо иметь ДБН. и идем по кругу", - объяснила Продан.

Она подчеркнула, что разорвать этот "замкнутый круг" должны центральные власти, приняв нужные решения.

"Очень легко этот круг разорвать. Принять предстоящие решения на центральном уровне и обеспечить контроль со стороны профильного министерства за соблюдением требований владельцами помещений", - подчеркнула Продан.