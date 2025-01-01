Чтобы бросить вызов США. Россия хочет вместе с Китаем работать над искусственным интеллектом

Российский диктатор Владимир Путин приказал правительству РФ и крупнейшему банку страны Сбербанку углубить сотрудничество с Китаем. Отношения стран будут развиваться в сфере искусственного интеллекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Отмечается, что за некоторое время до этого поручения Путин заявил, что Россия объединится с партнерами по БРИКС и другими странами для развития искусственного интеллекта.

"Обеспечить дальнейшее сотрудничество с Китайской Народной Республикой в технологических исследованиях и разработках в области искусственного интеллекта", - сказано в заявлении диктатора.

Как пишет Reuters, на такое решение могли повлиять западные санкции, направленные на ограничение доступа Москвы к технологиям, необходимым ей для поддержки войны против Украины. Ведь это привело к тому, что крупнейшие мировые производители микрочипов прекратили их экспорт в Россию и это серьезно ограничило ее амбиции в сфере ИИ.

Вероятно, сотрудничая с незападными странами, Россия стремится бросить вызов доминированию США в одной из самых перспективных и важных технологий 21-го века.

Заметим, что сейчас Россия занимает 31-е место из 83 стран по уровню внедрения, инноваций и инвестиций в сфере искусственного интеллекта, значительно отставая не только от США и Китая, но и от других членов БРИКС - Индии и Бразилии.

Напомним, ранее мы писали о том, что армия Российской Федерации пытается сделать "Шахеды" с искусственным интеллектом. Их цель - создать рои беспилотников.

Также мы писали, что власти США не обвиняют американские компании, чью продукцию Россия использует в производстве ракет, в нарушении экспортного контроля. Их компоненты продолжают поставляться в Россию через посредников.