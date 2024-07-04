Что угрожает мужчине, который обматерил в ветклинике врача-ветерана на протезах: все детали скандала

В среду, 3 июля, в ветеринарную клинику в Одессе на прием к врачу на протезах Алексею Притуле пришел мужчина с собакой. Посетитель хотел, чтобы специалист поднялся со стула и подошел поближе к животному. Когда тот не смог этого сделать, клиент обматерил ветерана и ушел. В полиции уже составили административный протокол.
РБК-Украина рассказывает, что известно о деталях скандала и его завершении.
О событиях, произошедших в ветеринарной клинике Одессы 3 июля 2024 года, рассказал сам врач-ветеринар - ветеран Вооруженных сил Алексей Притула.
"Это видео - в "ТОП неожиданных концовок", - написал он в своем Instagram (где опубликовал видео с места происшествия).
По словам мужчины, инцидент произошел во время "обычного рабочего утра".
Фото с места событий (скриншот: instagram.com/oleksa1981)
"Я прошу вас активно распространять это видео. Им можно будет иллюстрировать посты о подводных камнях на пути к возвращению ветеранов с инвалидностью к работе и обычной жизни", - подчеркнул защитник Украины.
В то же время он отметил, что с ним это - "единичный случай".
"Пока. Но я прекрасно понимаю, что подобной наволочи вокруг тьма. Я понимаю, что юридически привлечь к ответственности этого "человека" крайне маловероятно. Потому, напоминаю, быть уе**ом в нашей стране не противозаконно. Но пусть станет известным. Я уже знаю его имя и все остальное", - подытожил Алексей.
Уже вечером того же дня Одесское районное управление полиции №1 сообщило, что нарушитель привлечен к ответственности.
"Посетителя ветеринарной клиники возмутило, что врач, осматривая его собаку, не мог встать со стула и подойти к животному поближе. Разъяренный клиент нецензурно высказался в сторону ветеринара и покинул его кабинет", - рассказали там.
Уточняется, что об инциденте правоохранители узнали во время мониторинга социальных сетей и зарегистрировали сведения по данному факту.
В ходе выяснения всех обстоятельств полицейские установили, что происшествие произошло около 10 часов утра в одной из ветеринарных клиник в Киевском районе Одессы.
Правоохранители приехали по указанному адресу, где 43-летний потерпевший обратился с заявлением о привлечении к ответственности посетителя клиники.
"Принятыми мерами правоохранители установили правонарушителя и место его жительства. Им оказался 38-летний гражданин", - уточнили в полиции.
На фоне инцидента полицейские составили в отношении него административный протокол по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях "Мелкое хулиганство".
Общение с правонарушителем (фото: od.npu.gov.ua)
Согласно этой статье КУоАП, мелкое хулиганство - нецензурная брань в общественных местах, оскорбительные придирки к гражданам и другие подобные действия, нарушающие общественный порядок и покой граждан.
Оно влечет за собой:
Следует отметить, что согласно пункту 5 подраздела 1 раздела XX Налогового кодекса Украины, "если нормы других законов содержат ссылку на не облагаемый налогом минимум доходов граждан, то для целей их применения используется сумма в размере 17 гривен".
Следовательно, если речь пойдет о штрафе, правонарушителю придется заплатить от 51 до 119 гривен.
"Свою вину он признал и сейчас уже извинился перед потерпевшим", - подытожили в полиции.
Напомним, ранее мы рассказывали, как одесситка обматерила воина ВСУ и насмехалась над его ранением.
Читайте также, как в Николаеве водитель маршрутки обматерил пассажирку из-за языка.
При подготовке материала были использованы следующие источники: страница Алексея Притулы в Instagram, Главное управление Национальной полиции в Одесской области, Кодекс Украины об административных правонарушениях, Налоговый кодекс Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.