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Что угрожает мужчине, который обматерил в ветклинике врача-ветерана на протезах: все детали скандала

Относительно правонарушителя составили админпротокол (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В среду, 3 июля, в ветеринарную клинику в Одессе на прием к врачу на протезах Алексею Притуле пришел мужчина с собакой. Посетитель хотел, чтобы специалист поднялся со стула и подошел поближе к животному. Когда тот не смог этого сделать, клиент обматерил ветерана и ушел. В полиции уже составили административный протокол.

РБК-Украина рассказывает, что известно о деталях скандала и его завершении.

Что произошло в ветклинике

О событиях, произошедших в ветеринарной клинике Одессы 3 июля 2024 года, рассказал сам врач-ветеринар - ветеран Вооруженных сил Алексей Притула.

"Это видео - в "ТОП неожиданных концовок", - написал он в своем Instagram (где опубликовал видео с места происшествия).

По словам мужчины, инцидент произошел во время "обычного рабочего утра".

Фото с места событий (скриншот: instagram.com/oleksa1981)

"Я прошу вас активно распространять это видео. Им можно будет иллюстрировать посты о подводных камнях на пути к возвращению ветеранов с инвалидностью к работе и обычной жизни", - подчеркнул защитник Украины.

В то же время он отметил, что с ним это - "единичный случай".

"Пока. Но я прекрасно понимаю, что подобной наволочи вокруг тьма. Я понимаю, что юридически привлечь к ответственности этого "человека" крайне маловероятно. Потому, напоминаю, быть уе**ом в нашей стране не противозаконно. Но пусть станет известным. Я уже знаю его имя и все остальное", - подытожил Алексей.

Реакция правоохранителей

Уже вечером того же дня Одесское районное управление полиции №1 сообщило, что нарушитель привлечен к ответственности.

"Посетителя ветеринарной клиники возмутило, что врач, осматривая его собаку, не мог встать со стула и подойти к животному поближе. Разъяренный клиент нецензурно высказался в сторону ветеринара и покинул его кабинет", - рассказали там.

Уточняется, что об инциденте правоохранители узнали во время мониторинга социальных сетей и зарегистрировали сведения по данному факту.

В ходе выяснения всех обстоятельств полицейские установили, что происшествие произошло около 10 часов утра в одной из ветеринарных клиник в Киевском районе Одессы.

Правоохранители приехали по указанному адресу, где 43-летний потерпевший обратился с заявлением о привлечении к ответственности посетителя клиники.

"Принятыми мерами правоохранители установили правонарушителя и место его жительства. Им оказался 38-летний гражданин", - уточнили в полиции.

На фоне инцидента полицейские составили в отношении него административный протокол по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях "Мелкое хулиганство".

Общение с правонарушителем (фото: od.npu.gov.ua)

Согласно этой статье КУоАП, мелкое хулиганство - нецензурная брань в общественных местах, оскорбительные придирки к гражданам и другие подобные действия, нарушающие общественный порядок и покой граждан.

Оно влечет за собой:

  • или наложение штрафа от трех до семи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан
  • или общественные работы на срок от 40 до 60 часов
  • или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев - с вычетом 20 процентов заработка
  • или административный арест сроком до 15 суток

Следует отметить, что согласно пункту 5 подраздела 1 раздела XX Налогового кодекса Украины, "если нормы других законов содержат ссылку на не облагаемый налогом минимум доходов граждан, то для целей их применения используется сумма в размере 17 гривен".

Следовательно, если речь пойдет о штрафе, правонарушителю придется заплатить от 51 до 119 гривен.

"Свою вину он признал и сейчас уже извинился перед потерпевшим", - подытожили в полиции.

Напомним, ранее мы рассказывали, как одесситка обматерила воина ВСУ и насмехалась над его ранением.

Читайте также, как в Николаеве водитель маршрутки обматерил пассажирку из-за языка.

При подготовке материала были использованы следующие источники: страница Алексея Притулы в Instagram, Главное управление Национальной полиции в Одесской области, Кодекс Украины об административных правонарушениях, Налоговый кодекс Украины.

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