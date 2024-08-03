Что есть донорам перед сдачей крови: рекомендации от Минздрава
Донорство крови является жизненно важным делом, спасающим жизни гражданских и военных. Если у вас нет противопоказаний, важно раз в несколько месяцев сдавать кровь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.
Перед донацией необходимо придерживаться определенного пищевого режима, чтобы обеспечить безопасность и качество крови. Даже маленький орешек или мелкое лакомство, съеденное перед сдачей, может повлиять на показатели крови, из-за чего донорство может быть невозможным.
Что рекомендуют есть перед донацией крови?
В день донации пейте много воды, сладкого чая или компота из сухофруктов.
За несколько часов до сдачи крови съешьте легкий завтрак: вареные крупы на воде или макароны без сливочного масла. Можно также съесть хлеб, сушку, домашние сухари, овсяное печенье.
Разрешено нежирную пропаренную рыбу и отварное мясо. Однако некоторые центры крови просят отказаться от мяса и рыбы уже накануне донации - уточните это, когда будете планировать сдавать кровь.
Важно пить достаточно жидкости до и после донации. Полезно увеличить потребление продуктов с высоким содержанием железа и витамина С.
Что не стоит есть перед донацией?
Еда, алкоголь или лекарство могут повлиять на определенные показатели крови, поэтому советуем отказаться от некоторых продуктов.
Через трое суток:
- Черника.
Через двое суток:
- Копченость, острая, пряная и жареная пища.
- Свекла.
- Чипсы, сухарики, халва, семена, снеки, сладкие магазинные напитки, кетчуп, майонез, другие соусы и маринады.
- алкоголь, энергетические напитки.
Через полтора суток:
- Колбасные изделия.
В сутки до донации:
- Молочные продукты и яйца.
- Орехи, финики и бананы.
- Соленья.
Подробнее о том, как подготовиться и как часто можно сдавать компоненты крови – читайте в материале РБК-Украина.
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