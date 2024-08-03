ua en ru
Сб, 03 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Что есть донорам перед сдачей крови: рекомендации от Минздрава

Суббота 03 августа 2024 11:56
UA EN RU
Что есть донорам перед сдачей крови: рекомендации от Минздрава Иллюстративное фото (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

Донорство крови является жизненно важным делом, спасающим жизни гражданских и военных. Если у вас нет противопоказаний, важно раз в несколько месяцев сдавать кровь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

Перед донацией необходимо придерживаться определенного пищевого режима, чтобы обеспечить безопасность и качество крови. Даже маленький орешек или мелкое лакомство, съеденное перед сдачей, может повлиять на показатели крови, из-за чего донорство может быть невозможным.

Что рекомендуют есть перед донацией крови?

В день донации пейте много воды, сладкого чая или компота из сухофруктов.

За несколько часов до сдачи крови съешьте легкий завтрак: вареные крупы на воде или макароны без сливочного масла. Можно также съесть хлеб, сушку, домашние сухари, овсяное печенье.

Разрешено нежирную пропаренную рыбу и отварное мясо. Однако некоторые центры крови просят отказаться от мяса и рыбы уже накануне донации - уточните это, когда будете планировать сдавать кровь.

Важно пить достаточно жидкости до и после донации. Полезно увеличить потребление продуктов с высоким содержанием железа и витамина С.

Что не стоит есть перед донацией?

Еда, алкоголь или лекарство могут повлиять на определенные показатели крови, поэтому советуем отказаться от некоторых продуктов.

Через трое суток:

  • Черника.

Через двое суток:

  • Копченость, острая, пряная и жареная пища.
  • Свекла.
  • Чипсы, сухарики, халва, семена, снеки, сладкие магазинные напитки, кетчуп, майонез, другие соусы и маринады.
  • алкоголь, энергетические напитки.

Через полтора суток:

  • Колбасные изделия.

В сутки до донации:

  • Молочные продукты и яйца.
  • Орехи, финики и бананы.
  • Соленья.

Подробнее о том, как подготовиться и как часто можно сдавать компоненты крови – читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
донори Министерство здравоохранения Украины
NEWS
Силы обороны в ходе ночной российской атаки сбили 24 "Шахеда" из 29-ти
Силы обороны в ходе ночной российской атаки сбили 24 "Шахеда" из 29-ти
DAILY
Курсовой скачок. Почему укрепляется гривна и что испугало Нацбанк на валютном рынке
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курсовой скачок. Почему укрепляется гривна и что испугало Нацбанк на валютном рынке