Что влияет на быстрый износ шин в авто: как выявить и устранить причину

Прежде чем поговорить о причинах преждевременного выхода шин из строя давайте договоримся, что такое долгая жизнь шины на автомобиле. Будем считать, что это означает отработку ею ресурса, заложенного на заводе изготовителем. Правда, реальную цифру полного пробега вам заранее никто не назовет, потому что она зависит от многих факторов.

Вообще в кругах профессионалов-шинников для современных моделей обычным считается пробег порядка 30 000 км. Цифра очень приблизительна, она зависит и от модели шин, и от типа авто, и от манеры управления. Но есть еще один способ признать процесс износа нормальным: когда протектор всех четырех колес уменьшается равномерно. Хотя и здесь могут быть нюансы.

Почему изнашиваются шины

Опираясь на опыт полигонных тестов и реальной эксплуатации можно выделить три аспекта износа шин:

Уменьшение высоты протектора . Происходит путём отрывания частиц резины протектора на микроуровне – причем если все в порядке, происходит это равномерно на всех без исключения шашках, контактирующих с дорогой;

. Происходит путём отрывания частиц резины протектора на микроуровне – причем если все в порядке, происходит это равномерно на всех без исключения шашках, контактирующих с дорогой; Деформация каркаса . На каждом из четырех колес каркас шины испытывает особые нагрузки, в зависимости от местоположения колеса на машине. Постепенно усталость каркаса может привести к его искривлению, и в конце концов металлические или текстильные нити могут не выдержать и деформируется уже вся шина. Но чаще подобные дефекты проявляются после удара шины о препятствие;

. На каждом из четырех колес каркас шины испытывает особые нагрузки, в зависимости от местоположения колеса на машине. Постепенно усталость каркаса может привести к его искривлению, и в конце концов металлические или текстильные нити могут не выдержать и деформируется уже вся шина. Но чаще подобные дефекты проявляются после удара шины о препятствие; Старение собственно резины. В первую очередь, это касается протектора, на котором появляются мелкие трещины. К большой беде они не приводят, поскольку нагрузку и давление воздуха держат другие части шины, но это нехороший признак. Различные производители называют срок гарантированной пригодности своих шин в пределах 5 – 10 лет. Скорее всего, уважаемые производители перестраховываются, но от этих цифр можно отталкиваться как от базовых.

Обычного водителя из этого перечня чаще всего пугает первый пункт – когда он видит, что протектор изнашивается каким-то странным образом, например, с одной стороны.

Стиль езды

Лысые дорожки с одной стороны протектора, как правило, на внешней стороне, могут быть результатом скоростных маневров горячего драйвера. Особенно это касается передних колес. Отдельные протертые пятна остаются после резких торможений с блокировкой колес. Еще одна распространенная беда – шишки на боковине шины, это свидетельство местного разрушения каркаса из-за жесткого удара в край выбоины или, скажем, о бордюр.

Если водитель практикует резкие, с пробуксовкой старты с места, на ведущих колесах протектор может изнашиваться равномерно, но в ускоренном темпе. Дополнительный признак этого – продольные риски, которые иногда оставляют на поверхности шашек протектора микронеровности асфальта и случайные камешки на дороге.

Неправильное давление

Правильно установленное давление в шине избавляет владельца от многих проблем. Но с другой стороны, если вы видите протектор, изношенный с краев и глубокий посредине, значит, шина долго ездила с чрезмерно низким давлением. Если наоборот, протектор имеет "лысую" середину и целые шашки в обоих плечевых зонах, значит, шина была постоянно перекачана.

Не все знают, что низкое давление может являться причиной деформации шины. Она может стать толще в отдельных местах или принять форму овала. Это происходит после внутреннего расслоения частей покрышки, которое происходит из-за перегрева, который в свою очередь становится следствием длительного движения с низким давлением в колесе.

К сожалению, многие комфортабельные автомобили часто скрывают от водителя факт нарушенного давления в шине – в обычных штатных условиях машина едет и управляется в целом без изменений, и только при резких маневрах водитель наконец-то замечает проблему. Заметить "на глаз", что колесо спущено или перекачано, тоже не всегда возможно. Поэтому очень хорошо, если авто оборудовано системой контроля давления в шинах (TPMS или подобная), но учтите, что она должна быть правильно настроена.

Наконец отметим, что слишком низкое, равно как и слишком высокое давление не только сокращает жизнь шин, но и угрожает потерей контроля над машиной. Дело в том, что пятно контакта протектора с дорогой в обоих случаях имеет неправильную форму.

Проблемы с машиной

Очень часто неравномерный износ протектора бывает вызван нарушенными углами установки колес. Это распространенная неисправность, особенно для автомобилей с большим пробегом, и ее определяют на стенде так называемого схода-развала.

Конкретных причин этой проблемы несколько, от изношенных шарниров подвески до коррозии и деформации ее рычагов, и к сожалению, устранить эти проблемы обходится недешево.

На вид протектор шины с таким повреждением обычно имеет несимметричный износ беговой дорожки: либо с одной стороны (нарушен развал), либо даже диагональный, с косым износом отдельных шашек (нарушено схождение).

Состояние дорог

Некоторые виды покрытий действительно активнее "съедают" протектор. Это касается в первую очередь сортов асфальтобетона с большим количеством грубой каменной крошки на поверхности. Но чтобы этот фактор имел на колеса большое влияние, машина должна ездить по такой дороге большинство своих маршрутов, в то время как в отношении Украины это не актуально. Гораздо чаще на наших дорогах шины повреждаются на глубоких и грубых выбоинах, но об этом мы уже сказали выше.

Если коротко

Мы ни в коем случае не призываем вас ездить, постоянно переживая насчет экономии ресурса шин, ведь для того они и покупаются, чтобы в конце концов сноситься. Но так уж выходит автоматически, что взвешенный, аккуратный стиль вождения не только бережет протектор, но и снижает вероятность других проблем – ДТП, поломок трансмиссии, износ расходных деталей подвески. С другой стороны, и поддержание в порядке ходовой части тоже оказывает положительное влияние не только на здоровье шин, но и на состояние многих других компонентов. Таким образом, получается, что забота о колесах влечет целый комплекс позитива. Но когда, наконец, выяснится, что глубина протектора все же приближается к законному минимуму в 1,6 мм ("лето") или 4,0 мм ("зима"), лучше готовиться к покупке нового комплекта. Ибо чем ближе резина к "лысому" состоянию, тем ниже ее эффективность в сложных дорожных условиях.