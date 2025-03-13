Что происходит на валютном рынке: НБУ пояснил ситуацию и назвал приоритеты

"Курс гривны в прошлом месяце укрепился, а разница между наличным и официальным курсами в течение месяца не превышала 0,5%. Это прежде всего связано с улучшением конъюнктуры валютного рынка. Курсовые ожидания населения стабилизировались, а среднедневной объем чистого спроса на наличную валюту в феврале уменьшился до 42 млн долларов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что неизменный приоритет НБУ - "сохранить устойчивость и контролируемость ситуации на валютном рынке".

Возвращение выручки

Во время встречи отмечалось, что вопрос возврата экспортной выручки остается в центре внимания НБУ, это важно для увеличения устойчивости валютного рынка и дальнейшего продвижения в направлении валютной либерализации. Системная работа с другими государственными органами в этом направлении имеет результат: объем экспортной выручки, поступившей в Украину, в 2024 году на 7,9 млрд долларов или 19,5% превысил объем за 2023 год.

Валютная либерализация

НБУ остается сторонником направления смягчения валютных ограничений. "Вскоре возможны точечные решения, чтобы облегчить работу бизнеса, в то же время масштабные мероприятия состоятся позже. В частности НБУ представил концепцию стимулирующей либерализации, подходы к которой сейчас разрабатываются. Ее цель - встроить в меры валютной либерализации стимулы для притока нового капитала в Украину", - говорится в сообщении.

Кроме того, в конце прошлого года в рамках выполнения программы с МВФ Национальный банк подготовил концептуальную записку, предусматривающую развитие рынка валютных деривативов. НБУ намерен обсудить ее с рынком, а далее - постепенно реализовывать меры, определенные в ней.

"Для НБУ важно сохранить продуктивный диалог с бизнесом. В дальнейшем я хотел бы сконцентрироваться на будущем. Нам нужно подумать о дне, следующем после того, как будет обеспечен справедливый мир для Украины. Несмотря на то, что сейчас неизвестно, когда это произойдет, нам нужно быть готовыми, чтобы обеспечить необходимые условия для прихода капитала", - сказал в конце встречи Андрей Пышный.