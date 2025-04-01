Что происходит с курсом доллара: глава НБУ пояснил ситуацию на валютном рынке

"Здесь точно нет места для беспокойства. Режим управляемой гибкости курса работает эффективно: обменный курс движется в обе стороны, воспринимая рыночные тенденции спроса и предложения", - сказал во время встречи правления НБУ с руководителями 30 крупнейших банков.

Он отметил, что в течение марта гривна преимущественно укреплялась, а разница между наличным и официальным курсами остается на низком уровне: в марте не превышала 0,4%.

Как отметили в пресс-службе НБУ, ситуация на валютном рынке остается стабильной и контролируемой. В первой декаде месяца обменный курс упал до самого низкого уровня с начала года.

По данным НБУ, в феврале - марте конъюнктура валютного рынка была более спокойной по сравнению с январем, что обусловлено уменьшением фискального импульса (расходов из бюджета, - ред.) и ростом валового предложения валюты на фоне действия сезонных факторов.

В частности, начало весенне-полевых работ в АПК формировало дополнительное предложение валюты. Чистый спрос на безналичную валюту со стороны клиентов заметно уменьшился, что отразилось в уменьшении объема валютных интервенций НБУ до 127 млн долларов в день в марте по сравнению с 163 млн долларов в день в январе, пояснили в НБУ.

"Курс и в дальнейшем будет двигаться в обе стороны и формироваться рыночным путем, реагируя на изменения баланса спроса и предложения валюты. НБУ будет сохранять активное присутствие на рынке, компенсируя структурный дефицит валюты и сглаживая чрезмерные курсовые колебания. НБУ внимательно следит за развитием ситуации и при необходимости будет принимать надлежащие меры, чтобы сохранить устойчивость валютного рынка", - добавили в пресс-службе.

Курс доллара в 2025 году

Напомним, официальный курс доллара за 2024 год вырос на 10,7% до 42,03 гривен. Курс продолжил рост в начале 2025 года и 13 января достиг максимума 42,28 гривен.

Затем курс начал снижаться. За январь курс упал до 41,82 грн/доллар, а за февраль до 41,51 грн/доллар. За март курс снизился до 41,47 грн/доллар. Минимум был 10 марта - 41,21 грн/доллар.