Николай Березовский о том, что происходит с "Автомагистраль-Юг" (фото: facebook com)

О ситуации по обыскам в компании "Автомагистраль-Юг" – в колонке для РБК-Украина рассказывает Николай Березовский, президент Национальной ассоциации дорожников Украины (НАДУ).

Две последние недели "Автомагистраль-Юг" в центре внимания. Заявления, опровержения, снова заявления.

Давайте по фактам. Это не первая атака на бизнес, работающий с госзаказом, в связи с якобы "искусственной" наценкой и завышенными сметами.

Мне это напоминает борьбу со спекулянтами в советское время. Для рыночной экономики это нонсенс. Не нравится цена – не покупай.

Себестоимость Starlink может быть значительно ниже цены реализации, так проведем обыски в SpaceX и вручим Маску подозрение?

В случае с "Автомагистраль-Юг" все еще абсурднее, ведь частные строители на госзаказе работают по…определенным государством ценам.

Чтобы рассчитать ожидаемую стоимость ремонта моста, дороги и т.д., государство проводит мониторинг цен или использует цены из существующей базы данных. В процессе закупки государство согласовывает договорную цену и контролирует цены на материалы на всех этапах реализации объекта.

Строитель физически не может завысить цену, установленную государством. Но он может снизить свою себестоимость. Например, инвестировать в более современную технику с автоматизированным управлением, которая, в отличие от обычной, позволяет выполнять ту же работу с меньшими затратами. Наносит ли строитель таким образом ущерб государству? – Конечно, нет. Получает ли строитель сверхприбыли? Тоже нет. Для покупки новой техники необходимо привлечь финансирование. Не факт, что инвестиция окупится. Можешь выиграть, а можешь проиграть. Но государственные проверяющие хотят только считать там, где выигрывает бизнес.

Я не говорю, что так же произошло в случае с "Автомагистраль-Юг". Там вообще пока не ясно, к чему выдвигают претензии и о каких контрактах идет речь. Я говорю об общей проблеме…

Если у контролирующих структур есть претензии к выполнению контрактов подрядчиком, то есть нормальный цивилизованный путь разрешения конфликта. Считаете, что цена на какую-то работу могла быть меньше – пожалуйста, в суд. И пусть суд определяет, есть ли правовые основания требовать уменьшения цен или нет.

Тем более в случае с "Автомагистраль-Юг" речь идет не о компании - однодневке с фиктивными владельцами. Это действительно гигант, который на рынке больше 20 лет! Генеральный директор компании не меняется уже около 15 лет.

Это люди, которых знает весь рынок. Это люди, которые всегда первыми завозили самые современные образцы техники, вводили международные стандарты (например, в сфере эксплуатации автодорог). Они пробивали путь, по которому двигались все остальные. Это люди, ставшие первыми инженерами Fidic в Украине. Благодаря их поддержке у нас есть профильное образование. Это известная команда, много лет фанатично занимающаяся инфраструктурой.

Я шокирован позицией Нацполиции – "все у них нормально, ничего такого мы не изъяли, могут работать…".

Как работать, если тебе уже ясно сообщили, что уже куплена экспертиза, что следующий шаг это арест счетов и имущества?

Как работать, если есть риск, что компанию больше не допустят к участию в тендерах?

Как работать, если компании только сейчас частично возвращают деньги за контракты 2022 года? "Автомагистраль-Юг" уже прокредитовала государство на сумму 8 млрд грн. А накануне зимы нужно еще вкладывать сотни миллионов в закупку реагентов, подготовки техники к зимнему периоду ("Автомагистраль-Юг" обслуживает более 7 тысяч километров автодорог в Украине).

Как, скажите, привлекать финансирование, договариваться с поставщиками об отсрочке платежей, когда у тебя могут заблокировать счета в любой момент?

Меня спрашивают о причинах происходящего. Возможно ли это перераспределение рынка? Кто за этим стоит?

Говорим только о фактах. Кто уже вкладывает очень немалые суммы в информационную дискредитацию компании. Уже есть волны платных размещений новостей. А будет еще больше. Выводы делайте сами.

Я могу говорить только о последствиях атаки на компанию.

Уничтожение компании – колоссальный удар по имиджу страны, по рынку, по инвестициям. Это сигнал для всех участников рынка, что завтра они могут быть следующими. Что нужно искать какую-то мощную "крышу", потому что правовая система, конкурентный рынок в этой стране больше не работают.

У нас есть еще большие игроки рынка. Но одновременно реализовывать несколько таких масштабных проектов, таких как магистральный водопровод Кривого Рога, без "Автомагистраль-Юг" наша страна уже не сможет…

Зачем и кому это нужно?

Я от всей отрасли предлагаю профильному министерству, Офису генерального прокурора, Нацполиции, вернуться к открытому диалогу с бизнесом. Страна борется за выживание. Не стоит вместо единения усилий для борьбы с внешним врагом ослаблять ее потенциал. Такого не должно быть!