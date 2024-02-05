Что происходит в Авдеевке и почему она стала навязчивой идеей Путина

При подготовке материала использовались: сводки Генштаба, данные аналитиков Института изучения войны (ISW) и проекта DeepState, заявления спикера 47-й бригады "Магура" Дмитрия Лазуткина, начальника Авдеевской городской военно-гражданской администрации Виталия Барабаша, российского диктатора Владимира Путина, журналиста Андрея Цаплиенко, комментарии эксперта Владислава Селезнева.

Содержание

Россия наступает с юга и севера. Что происходит под Авдеевкой

Аналитики говорят о частичных успехах российских войск под Авдеевкой, однако официальных данных на этот счет почти нет. В сводках Генерального штаба ВСУ говорится лишь о том, что Силы обороны сдерживают противника, не оставляющего попыток окружить город.

"Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери", - отмечают в Генштабе, добавив, что за минувшие сутки украинские силы отбили более 40 вражеских атак в районе Новобахмутовки, Степового, Авдеевки, Тоненького, Северного, Первомайского и Невельского.

Аналитики DeepState сообщают о российских штурмах на юге и севере Авдеевки. На северных окраинах есть продвижение в сторону карьера. Западнее идут ожесточенные бои за каждый дом в Первомайском. Сюда оккупанты перебрасывают дополнительные ресурсы, чтобы закрепиться в селе.

Фото: россияне наступают с нескольких сторон и все ближе к Авдеевке фото deepstatemap.live)

В отчете американского Института изучения войны (ISW) говорится о продвижении россиян по трассе Н-20 Славянск-Мариуполь на восточной стороне Авдеевки. Судя по картам, это может быть район наступления со стороны Каменки или южнее возле садового товарищества "Виноградники".

Так называемые "Z-военкоры" утверждают, что оккупанты якобы продвинулись возле Авдеевского кокспохимического завода (АКХЗ) на северо-западной окраине и возле села Степовое. Начальник службы по связям с общественностью 47-й бригады ВСУ "Магура" Дмитрий Лазуткин отрицает. По его словам, линия фронта иногда смещается на 50-100 метров, но это несущественные изменения.

"К этому нужно относиться внимательно и понимать, что в дальнейшем они не оставят попыток перерезать логистику. Им через Степное, через Бердичи не удалось это сделать, не удалось зайти на Авдеевский химический завод, потому что их там уничтожили", - отметил он в эфире одного из телеканалов.

Он также подчеркнул, что севернее Авдеевки противник теряет людей и технику, не заходит колоннами, а использует по несколько БМП при поддержке артиллерии, атакует управляемыми авиабомбами. По его словам, потери российской армии превосходят украинские в 10 раз, в технике - еще больше.

Позиционные бои продолжаются также в районе ресторана "Царская охота" на окраинах Авдеевки. Лазуткин отмечает, что с каждым днем защищать город становится все труднее и прямо сейчас Силы обороны вступают в такую фазу, которая требует высокой концентрации и управляемости на месте. Военный эксперт, бывший спикер Генштаба Владислав Селезнев так объясняет вражеское продвижение.

"Оно связано с тем, что у россиян фактически тотальное преимущество в живой силе, технике и средствах артиллерийского поражения. Плюс активно используется авиационная компонента", - рассказал он в комментарии РБК-Украина.

С какими угрозами могут столкнуться украинские защитники

Две недели назад российские подразделения попытались закрепиться в жилой застройке в южной части Авдеевки. Оккупанты, вероятно, до сих пор находятся на нескольких улицах частного сектора. Речь идет о районе немного севернее "Царской охоты" - улица Соборная и прилегающие к ней. Это пригород, в котором некоторые дома уже под российским контролем.

"Бои идут за каждый двор. Для боев в застройке нужны подготовленные и хорошо обученные штурмовые отряды. Ведение таких боев считается самым сложным. Не готов говорить о наших возможностях, но то, что враг постоянно бьет по нашим защитникам артиллерией, минометами и авиацией, это факт. Главный момент, который отмечают многие эксперты, - как только враг сможет зайти в многоэтажную застройку, ситуация может вообще стать критической. Пока этого не произошло, но тенденции тревожные", - говорит Селезнев.

Фото: южнее Авдеевки ведутся бои в районе "Царской охоты", рядом улица Соборная частично занята врагом, есть угроза продвижения в застройку в микрорайоне 9-й квартал (google.com/maps)

На севере россияне не оставляют планов продвинуться к поселку Химик. Есть мнение, что его захват может стать ключевым эпизодом, который кратно осложнит задачу по обороне Авдеевке. Однако, по словам эксперта, не менее угрожающая ситуация сложилась с южной стороны.

"Я скорее ориентируюсь на то, что россияне могут прорваться в район ресторана "Бревно". Сюда они продвигаются с южной стороны и именно там находится главная логистическая дорога. А многоэтажная застройка начинается с 9-го квартала и выше", - подчеркнул он.

Также оккупанты могли частично захватить район северных дач. Отсюда до дороги, снабжающей Авдеевский гарнизон, чуть более полутора километров, что создает угрозы защитникам на коксохиме, ведь возможная потеря завода вместе с ударом по логистике существенно пошатнут оборонительный контур. По данным журналиста Андрея Цаплиенко, россияне воспользовались погодой, невозможностью качественной аэроразведки и якобы прорвались в город со стороны карьера.

"Военные, с которыми я говорил, убеждены, что достаточно отправить на усиление хорошо подготовленные" до боя в городе резервы, и прорыв еще можно ликвидировать", - отметил он.

По его словам, пару недель назад таким образом удалось нейтрализовать прорыв в районе "Царской охоты". Сейчас вопрос в том, есть ли резервы у Сил обороны для подкрепления. Начальник местной администрации Виталий Барабаш подтверждает, что россиянам удалось зайти в дачный массив на окраине, но не продвинуться в самой Авдеевке.

"Относительно продвижений в городе и уличных боев в Авдеевке я информацию не подтверждаю. То, что они зашли в дачный массив, который возле города, - да. Но это не является городской застройкой, это не улицы города", - сказал он.

Фото: с севера россияне наступают на АКХЗ и в районе карьера, зашли на северные дачи, но уличных боев пока нет (google.com/maps)

Владислав Селезнев называет перспективы штурма АКХЗ гиблым делом для врага. На его территории массивные здания из стали и бетона, а подземные коммуникации позволяют Силам обороны скрытно перемещаться.

"Сколько раз враг не пытался атаковать АКХЗ, у него не получалось. Однако он все-таки пытается взять защитников в окружение, как только он сможет это сделать, перерезав снабжение, это приведет к достаточно кризисным историям. Мы же помним историю с обороной крупных предприятий в Мариуполе, когда они были в полном окружении, и помним, чем это закончилось. Очевидно, если АКХЗ будет окружен, вряд ли можно говорить об удержании позиций в течение длительного времени. Думаю, поэтому Цаплиенко делает акцент на том, что важно в рамках контрударов отбросить передовые штурмовые отряды РФ, чтобы стабилизировать обстановку", - отметил он в беседе с изданием.

Навязчивая идея. Приедет ли Путин, чтобы записать обращение из Авдеевки

Несмотря на частичные успехи российской армии, "Z-военкоры" далеки от эйфории. В частности, как отмечают некоторые Telegram-паблики, Вооруженные силы Украины сохраняют не только способность вести оборону, но и контратаковать. Тем временем того, что захват Авдеевки реально стал навязчивой идеей, не скрывает даже Владимир Путин.

"Одно из важнейших направлений, где идут сейчас боевые действия - Авдеевка. Группа "ветеранов" впереди наших кадровых войск обогнала их, прорвала оборону и вышла на окраины Авдеевки. Захватили 19 домов и удерживают их", - заявил он 31 января.

Анонимный Telegram-канал "Кремлевская табакерка" пишет о планах Путина накануне мартовских выборов посетить оккупированный Донецк. Якобы главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин уже получил сигнал о подготовке визита "на самом высоком уровне".

Фото: Владимир Путин, возможно, хочет посетить оккупированный Донецк и записать "победное видео" из Авдеевки (Getty Images)

Предполагается, что Путин хочет записать обращение на фоне западной техники из подвалов Авдеевки. Диктатор придерживается мнения, что в подвалах коксохима якобы спрятано много "оружия НАТО", в том числе танков и бронемашин. В связи с этим он требует ускорить захват Авдеевки до первых чисел марта. Министру обороны РФ Сергею Шойгу и командующему оккупационных войск Валерию Герасимову довели соответствующую задачу, пишет канал.

Владислав Селезнев в сомневается, что Путин действительно планирует поездку для записи видео.

"Он очень осторожен в вопросах собственной безопасности. Достаточно вспомнить, как за два года войны он дважды или трижды побывал в штабе российской группировки войск, задействованной в так называемой "СВО", в Ростове. Еще по разу в Мариуполе, на Арабатской стрелке, и все", - отметил он.

При этом захват Авдеевки накануне выборов чрезвычайно важен для Путина.

"Авдеевка медийно подсвечена. Соответственно взятие ее под контроль создаст ореол победы российской армии. Так как последних масштабных успехов эта армия достигла еще в Соледаре и Бахмуте", - подчеркнул эксперт.

Что известно о наступательных возможностях РФ и выстоит ли Авдеевка

Как заявляла разведка США, с начала штурмов в районе Авдеевки в октябре и по состоянию на середину декабря россияне потеряли здесь порядка 13 000 человек. Спустя месяц начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что на январь эти цифры значительно возросли. А в недавнем интервью для CNN он анонсировал "интересные месяцы" войны, добавив, что в следующие полгода российское наступление захлебнется и откроется возможность для украинского.

Фото: удержание Авдеевки зависит от того, есть ли у Сил обороны достаточные ресурсы (Getty Images)

Эксперт Владислав Селезнев отмечает, что в районе Авдеевки сосредоточено около 40 000 россиян. Причем пару месяцев назад называлась приблизительно такая же цифра. А это значит, что несмотря на невероятные потери, подкрепление поступает. Конечно, враг продолжает стачивать ресурсы, но за счет большого потенциала, вряд ли это как-то замедлит вражеское продвижение. По крайней мере, до весны.

"Это подчеркивает генерал Буданов, что к началу марта враг еще будет иметь ресурс и продолжит наступательные действия. На этот промежуток времени у него есть ресурсные возможности", - рассказал он РБК-Украина.

В ближайшие недели именно этот момент будет определять ситуацию в Авдеевке.

"Относительно вражеских ресурсов мы более или менее осведомлены. О возможностях украинских войск никакой информации в открытых источниках мы не найдем. Но мы видим, как командующие Александр Тарнавский и Александр Сырский сетует на нехватку артиллерийских снарядов. Думаю, по некоторым другим позициям у нас тоже дефицит, это влияет на поле боя. В таких условиях делать прогнозы на уровне "мы все удержим, нам все удастся", пожалуй, не стоит. Потому что голыми руками воевать с танками можно, но результат такого противостояния очевиден… Думаю, и враг чувствует, что нам не хватает ресурсов, поэтому львиную часть своих сил направляет на Авдеевку", - добавил Селезнев.