Что нужно знать, если родной умер во время медицинской процедуры: советы адвоката
В Украине ежегодно происходят случаи, когда пациенты умирают после операций или других медицинских вмешательств. Родственники оказываются в эмоциональном шоке, не зная, как действовать и куда обращаться.
Адвокат Attorneys at Law "Leshchenko & Partners" Даниил Трясов в комментарии РБК-Украина объяснил, как добиться справедливости в таких ситуациях.
Согласно Конституции Украины (ст. 49), каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Закон "Основы законодательства Украины о здравоохранении" гарантирует гражданам возможность обжаловать действия или бездействие медработников, если они нарушают права пациента. Кроме того, государство обязано обеспечить восстановление этих прав и возмещение ущерба.
Однако на практике родственники пациентов, умерших после вмешательства врачей, часто сталкиваются с системным сопротивлением. По словам Даниила Трясова, правоохранители неохотно расследуют дела по ст. 140 Уголовного кодекса (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником), ведь они сложные и требуют глубоких медико-правовых знаний.
Он отмечает, что основная сложность в таких делах - установление четкой зависимости между смертью пациента и действиями или бездействием врачей. Именно на этом этапе дела часто "зависают", а срок давности (3 года для этой категории дел) истекает.
Алгоритм действий для родственников умершего
Адвокат Даниил Трясов советует не медлить и действовать по четкому плану:
- Обратитесь к адвокату. Специалист поможет сформировать стратегию привлечения врачей к ответственности и добиться компенсации за моральный и материальный ущерб.
- Настаивайте на вскрытии. Независимо от места смерти пациента (в больнице или дома), вскрытие поможет установить причины смерти и станет доказательством по делу. Если семья по религиозным причинам отказывается - нужна вся доступная медицинская документация.
- Получите официальные документы. Это справка о смерти, заключение судмедэксперта и свидетельство о смерти.
- Подайте заявление в полицию. Речь идет об обращении относительно преступления по ст. 140 УКУ. Полиция должна внести дело в ЕРДР и начать досудебное расследование.
- Добивайтесь статуса потерпевшей стороны. Следователи часто отказывают в предоставлении этого статуса, но такие решения можно обжаловать в суде по ст. 303 УПК. Статус потерпевшего дает доступ к материалам дела и возможность влиять на ход расследования.
- Обратитесь в департамент здравоохранения. Родственники могут инициировать клинико-экспертную комиссию (КЭК), которая проверит качество оказанной помощи. Если заключение будет отрицательным - его можно обжаловать в Минздраве. В случае выявленных нарушений министерство имеет право аннулировать лицензию клиники.
- Требуйте судебно-медицинскую экспертизу. Это должен инициировать следователь или прокурор. Если нет вскрытия, достаточно качественной медицинской документации. Отказ - неправомерен.
- Допросы врачей. Следователи должны провести допросы всех причастных к лечению медицинских работников.
- Если нет подозрения, обращайтесь в гражданский суд. Без объявления подозрения врачу потерпевшие не могут требовать компенсации в рамках уголовного производства. Поэтому можно подать иск в гражданском порядке.
Смерть пациента после операции в частной клинике
Даниил Трясов рассказывает, что сейчас представляет интересы родственника умершего в деле, которое расследуется по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медиками частного заведения.
"Мой клиент - родственник мужчины, который умер после малоинвазивной операции, проведенной в частной клинике без лабораторных исследований. Это является нарушением клинических протоколов Минздрава Украины", - отмечает юрист.
После вмешательства состояние пациента резко ухудшилось, и его перевели в городскую государственную больницу. Там обнаружили золотистый стафилококк, который вызвал сепсис и системную полиорганную недостаточность. Пациент умер.
Родственники связывают ухудшение состояния именно с медицинским вмешательством в частном учреждении. По словам адвоката, врачи не провели обязательных исследований, объясняя это тем, что операция была "малоинвазивной".
В связи с этим родственник подал заявление о преступлении по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником) и был признан потерпевшим в уголовном производстве.
Минздрав признал действия врачей ненадлежащими
Кроме уголовного производства, была подана жалоба в областной департамент здравоохранения с требованием провести клинико-экспертную оценку качества медицинской помощи. Однако ее рассмотрение состоялось без участия заявителя, что противоречит действующему законодательству.
КЭК Минздрава зафиксировала ряд грубых нарушений:
- отсутствие адекватного пред- и послеоперационного обследования;
- игнорирование анамнеза;
- отсутствие заключений анестезиолога;
- дефицит первичной документации;
- недооценка состояния пациента.
Кроме того, Минздрав удовлетворил еще одну жалобу относительно проверки соблюдения клиникой лицензионных условий. В случае выявления нарушений это может стать основанием для аннулирования лицензии.
Экспертиза без вскрытия - возможна
В рамках уголовного производства следователь назначил комиссионную судебно-медицинскую экспертизу. Однако эксперт отказал в ее проведении из-за отсутствия протокола вскрытия.
"Я подготовил ходатайство о проведении экспертизы на основании имеющейся медицинской документации в Главном бюро СМЭ Минздрава Украины. Прокурор его удовлетворил. Это важный прецедент: даже при отсутствии вскрытия, экспертиза - возможна", - отмечает адвокат.
Сейчас продолжается досудебное расследование. Юрист подчеркивает, что именно на этой стадии важно собрать доказательную базу, чтобы иметь возможность в будущем подать гражданский иск о компенсации имущественного и морального вреда.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что в апреле 2024 года в Одесской областной клинической больнице 67-летней пациентке, госпитализированной для операции по протезированию аортального клапана, была перелита несовместимая донорская кровь. Врач-анестезиолог, нарушив установленные протоколы, не провел необходимую биологическую пробу, что привело к переливанию крови второй группы вместо первой положительной.
В результате у женщины развилось острое повреждение почек, что потребовало срочного гемодиализа и других медицинских мероприятий для стабилизации состояния. Прокуратура сообщила врачу о подозрении по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины - ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее тяжкие последствия для пациента.
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