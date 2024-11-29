Что Трамп может предложить Ким Чен Ину во время переговоров: мнение эксперта

По его мнению, Трамп, как всегда, начнет с угроз.

"Это снова будет, что огнем и яростью он будет выжигать Северную Корею. Он вспомнит, что когда-то Ким Чен Ин называли little rocket man. Он будет провоцировать, проверять границы дозволенного, на что он отреагирует, на что нет. Но что он может реально предложить, он может снова Кима сделать рукопожимным", - сказал Краев.

Он считает, что Трамп может снова провести с Ким Чен Ином какой-то саммит и показать, что переговоры возможны, а также протолкнуть идею частичного снятия ограничений хотя бы торговых с Северной Кореи.

"Прожимать через ООН или через формат сотрудничества с европейцами, что мы не будем с ними торговать, но давайте мы хотя бы не будем сильно блокировать то, что они торгуют с другими. Конечно, для нас возникает вопрос, что там будет на фоне России, но давайте вспомним, что первый разговор лидерства Южной Кореи и кабинета Трампа был как раз о российско-кондровских отношениях и они сами говорили о том, что нужно каким-либо образом не допустить продолжения этого сближения", - добавил эксперт.

По мнению Краева, если Трамп может предложить КНДР условия по снятию санкций взамен на уменьшение отношения с Россией.

"По сути это будет тот же торг, который предлагается Китаю. Китай не помогает полноценно России и поэтому Китай остается в нормальных отношениях с США и ЕС. Если такая тактика сработала с Поднебесной, то почему бы ей не сработать с КНДР", - отметил эксперт.