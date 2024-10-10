Что такое сложная запаска и стоит ли искать ее для своего авто: подробности

Причины, по которой автопроизводители прибегают к экспериментам с докатками, баллончиками, колесами Run Flat, "беспрокольными" протекторами и другими уловками, на разных авто и в разные периоды были разные. Это сбережение массы, понижение себестоимости, наконец, экономия места. Именно последний случай и касается такого изобретения как складная запаска. Ведь решение это и дорогостоящее, и нелегкое как с точки зрения килограммов, так и технологий.

Кто придумал сложную докатку

Первое знакомство с таким колесом прошло на спортивном купе Porsche 924, представленном в 1976 году. Машина эта низкая, с небольшим плоским багажником, поэтому запаску решили разместить вертикально в заднем бампере. Зачем ее предварительно нужно было сложить – так, что в сложенном виде она едва превышает диаметр колесный диск.

Точнее, сложенное положение является ее естественным состоянием, а после накачки компрессором тонкая полоска шины по поверхности диска расправляется так, что колесо волшебным образом приобретает стандартные размеры. Разве что протектор немного необычен. Конструктивно это достигается благодаря специальной боковине шины, которая при нулевом внутреннем давлении складывается гармошкой, втягиваясь внутрь.

Основные преимущества сложной докатки

Принципиальными преимуществами складного колеса перед обычной докаткой, тонкой и малой по диаметру является то, что благодаря нормальному диаметру автомобиль сохраняет управляемость при умеренных скоростях. Также не испытывает повышенных нагрузок трансмиссия, когда складное колесо стоит на ведущей оси. В настоящее время работает еще один аргумент "за": полноценный диаметр колеса позволяет функционировать в штатном режиме электронным системам безопасности с колесными датчиками (ABS, ESP и др.), которыми оснащено абсолютное большинство автомобилей. Наконец, распространенные сегодня системы полного привода с электронным управлением, такое колесо тоже с толку не сбивает.

Какие недостатки сложной докатки

Пожалуй, главный минус составной докатки состоит в том, что она остается докаткой – скорость движения на ней ограничена, обычно теми же 80 км/ч. Кроме того, такие колеса дорогие: хитрая шина стоит немалых денег, плюс нужен компрессор для ее закачки. В некоторых моделях, например VW Touareg первого поколения, был даже стационарный компрессор, встроенный в конструкцию авто. Немного огорчает владельцев и необходимость закачивать колесо непосредственно перед использованием в полевых условиях – процесс заполнения шины воздухом и обретение ею конечной формы может занимать до 5 – 7 минут.

Понятно, что специальная шина более капризна, в почтенном возрасте ее резина трескается на изломах боковины-гармошки, а малейшая негерметичность затрудняет накачку и расправку боковины.

Где используется сложная запаска

Словом, сложная запаска в целом вещь хорошая, но она неуместна на массовых автомобилях, тем более недорогих и с небольшими штатными колесами. Поэтому и сегодня ею комплектуют только премиальные модели, а также машины, где размещение привычной докатки невозможно из-за малого объема кузова. Скажем, такое колесо имели несколько моделей Porsche, седан Audi А6, родственники-внедорожники Audi Q7 и VW Touareg, купе Lotus Elise, Pontiac Firebird и некоторые из Mercedes`ов… Похоже, массового применения такого запасного колеса мы уже не увидим, ведь вступила в силу тенденция полного отказа от запаски на борту

Кратко

Наверное, для некоторых моделей авто сложное запасное колесо можно было бы найти, подобрав из имеющихся на шротах и интернет-площадках. Но смысл такого колеса для машины, которая под него не рассчитывалась, сомнительна. Поскольку в сложенном состоянии оно уменьшает только свой диаметр – и место, которое сэкономит в нише багажника этот параметр, вряд ли принесет водителю много пользы. Хотя если есть другие идеи по размещению складывающейся запаски, то почему бы и не попробовать?