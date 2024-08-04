Что такое семейный автомобиль: какие бывают варианты

Наверное, под статус семейного авто попадает большинство машин, ведь нет такой модели, которую нельзя было использовать для нужд рядовой семьи. Другое дело, насколько эффективно это использование.

А если исходить из того, что потребности типичной украинской семьи очень многоплановые, то и семейная машина должна быть максимально универсальной и по возможности максимально вместительной. Следовательно, под эту формулировку однозначно не попадают такие типы авто узкого назначения как купе, родстеры, городские суперкомпактные модели и, пожалуй, пикапы с однорядной кабиной.

Кузов универсал

Наверное, это один из наиболее удобных для обычной семьи вариантов. Ведь автомобиль с кузовом универсал будет недорогой альтернативой с одной стороны минивэна, а с другой – седана и хэтчбека. По габаритам, поведению на дороге и стоимости удержания универсал остается легковой машиной, но предлагает широкие возможности по перевозкам багажа, приближаясь по этому параметру к компактвэну. При том, что при желании можно найти даже семиместные версии универсалов. Отметим, что формально к универсалам можно отнести внедорожники и кроссоверы, но они как правило имеют меньшую емкость из-за более короткого заднего свеса, больших колесных арок и выступов под агрегаты трансмиссии 4х4 на полу в задней части кузова.

Кузов типа седан

Когда трехобъемный кузов седан был еще одним из самых популярных, существовала даже такая его подкатегория как семейный седан. То есть – большой и просторный (не ниже верхнего С-класса, а то и D-класса), с большим багажником, хоть и не обязательно престижного бренда. Это значит, что у него без оговорок 5-местный салон, пригодный для дальних путешествий, плюс багажник объемом не менее 400 л. Поскольку категория "семейный" подразумевает демократичную цену, это может быть модель без дорогостоящего оснащения и сложного суперсовременного силового агрегата. Напомним, что одно важное преимущество седана перед универсалом, хэтчбеком или веном – в отделенном от салона багажнике и поэтому более комфортном салоне. Большой минус седана – ограниченные возможности трансформации багажника для перевозки габаритных предметов; хотя некоторые варианты трансформации салона встречаются и у седанов.

Минивэн

Вероятно, это наиболее предпочтительный для полной семьи тип авто. Вагонная компоновка дает больше простора в салоне, высокий потолок и вертикальная посадка в креслах облегчают дальние поездки с детьми, дозоляют перемещение пассажиров в интерьере во время движения. Сюда же можно записать и компактные минивэны, фактически являющиеся универсалом с высокой крышей, и фургончики типа "пирожок", и чуть ли не "автобусы" с тремя сдвигающимися и возвращающимися рядами сидений. Собственно, учтите, что не только в больших моделях можно радикально трансформировать планировку салона – за счет перемещения или демонтажа сидений. Но не забывайте, что удерживать минивэн дороже даже на уровне ухода (мойка, шины, парковка, уборка в салоне, больший расход топлива).

Кратко

Да, возможность охватить одной машиной все текущие и стратегические запросы семьи есть. Но с другой стороны, за дополнительный функционал приходится доплачивать немало средств – и при покупке и в процессе содержания. Так что попробуйте спланировать, как часто у вас, например, потребуется перевозить холодильник в просторном салоне вена или включать привод 4х4 на кроссовере. Возможно, если подобные ситуации будут нечастыми, выгоднее ли в таком редком случае нанять грузовое такси или натянуть цепи на ведущую пару колес? Чтобы сэкономленную сумму потратить на большее количество систем безопасности или оборудования паркоместа для этого самого семейного автомобиля?