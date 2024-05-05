Что такое сезонная аллергия и как с ней бороться: советы Минздрава

Цветение растений является нелучшим временем года для людей, страдающих сезонными аллергиями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства здравоохранения.
"Сроки цветения растений могут отличаться. Это зависит от климата и особенностей погоды. Например, в мае активно цветут злаковые. Существует интерактивная карта, которая может помочь отслеживать цветение и сориентироваться, на что именно у вас может быть сейчас аллергия", - пишет Минздрав.
Лучшим способом избавиться от аллергии является избежание аллергена. В случае с пыльцой растения - это сделать труднее. Впрочем, есть способы, которые помогут уменьшить интенсивность проявления аллергии. Например:
Напомним, РБК-Украина писало о том, кому категорически нельзя есть яблоки, чтобы уберечь здоровье.
В частности, были развеяны мифы об аллергии после прививки и объяснены настоящие симптомы.
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