Что такое мультивалютный счет: его плюсы и минусы

Мы привыкли, что при необходимости можно оформить вклад в иностранной валюте или открыть валютный счет в долларах или евро. Но в последнее время все более популярными становятся мультивалютные счета. Давайте выясним, что стоит знать об этом типе банковских услуг и как ими воспользоваться в Украине или за рубежом.
Мультивалютный счет — это вид счета, который позволяет совершать операции в разных валютах. То есть получать, хранить и тратить деньги в гривнах, долларах, евро, злотых и т.д. Также по желанию их можно легко конвертировать в пределах счета.
В остальном мультивалютный счет не отличается от обычного. Так что позволяет:
Помимо счета есть также мультивалютный депозит. Это депозит, на котором можно хранить деньги в нескольких валютах одновременно. Обычно банки предлагают клиентам три варианта: гривна, доллар и евро. Но бывают и более разнообразные предложения.
Мультивалютный вклад можно использовать двумя способами, и у каждого из них есть свои плюсы и минусы. Одни накапливают разные валюты в произвольных пропорциях, чтобы обезопасить себя при колебаниях курса. Другие хранят деньги, например, в гривнах, ведь тогда процентная ставка самая высокая. А при необходимости конвертируют их в другую валюту, не снимая с депозита.
Мы нашли только два минуса мультивалютных счетов. Во-первых, не всегда рядом есть банк, предлагающий эту услугу. То есть придется потратить дополнительное время на поиски. Во-вторых, сам процесс оформления мультивалютного счета может быть долгим и сложным. Особенно в иностранном банке в малознакомой стране.
Но есть вариант, как сделать это быстро и удобно.
Один из самых доступных способов открыть мультивалютный счет — воспользоваться специальным мобильным приложением.
В этом вам поможет ZEN. Загружайте приложение в App Store или Google Play и изучайте опции, как быстро оформить мультивалютный счет онлайн, прямо в своем смартфоне.
Почему ZEN?
Для регистрации в ZEN не нужно куда-то ехать, искать отделение или дополнительный пакет документов. Достаточно иметь загранпаспорт или ID-карту и 15 минут свободного времени.
Итак, мультивалютный счет — удобный финансовый инструмент, который может сделать путешествия, командировки или шопинг в разных странах более комфортными и выгодными. А получить доступ ко всем его преимуществам вам поможет ZEN.