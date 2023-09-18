Что такое метавселенная и какое в нем место криптовалюты

История появления метамира

Идея метамира появилась еще в 1990-х годах. Впервые термин "метамир" был использован в романе Нила Стивенсона "Снежная катастрофа" ("Snow crash") 1992 года. Цель вселенной Стивенсона была виртуальным местом, куда персонажи могли отправиться, спасаясь от тоталитарной реальности. Доступ к метамиру осуществлялся через персональные терминалы и очки виртуальной реальности (теперь они напоминают Oculus Quest и другие гарнитуры VR).

В 2011 году Эрнест Клайн выпустил книгу "Первому игроку приготовиться" ("Ready Player One") об увлекательном виртуальном мире, в который можно уйти от реальности. Книга стала хитом, а в 2018 году режиссер Стивен Спилберг снял фильм.

Цель Вселенной сегодня

На сегодня метавселенная рассматривается как неотъемлемая часть технологической индустрии.

Гарнитуры виртуальной реальности, цифровые очки, смартфоны и другие устройства позволяют пользователям получать доступ к средам виртуальной реальности. Это важно, поскольку в метавселенной пользователи не просто просматривают контент, а находятся внутри него. Там они могут работать, общаться с друзьями, вести бизнес, путешествовать и иметь доступ к различным образовательным возможностям.

Одним из наиболее распространенных применений метавселенных является в игорно-развлекательной индустрии, однако уже сегодня метавселенные используются в медицине, недвижимости, туризме, военном деле и сфере образования.

Некоторые аспекты метавселенной также интегрированы в популярные видеоигры, такие как Second Life, Minecraft и Fortnite. К примеру, в игре Second Life ("Вторая жизнь", выпущенная в 2003 году) пользователи могут создавать реалистичные аватары, встречаться с другими игроками, создавать виртуальные предметы, владеть виртуальной собственностью, обмениваться товарами и услугами.

Minecraft признана самой продаваемой видеоигрой в истории

Другие глобальные компании не из сферы IT тоже не остаются в стороне от метавселенной. Так, модный дом Balenciaga сотрудничает с Epic Games – создателями Fortnite, чтобы создавать модные скины для игры. Кроме того, Epic Games представила единственную в своем роде серию аксессуаров и игровой центр, посвященный Balenciaga.

Nike также продемонстрировали свой интерес в метавселенных, приобретя RTFKT — студию по созданию NFT. На ее базе были сделаны инновационные программы для производства и продаж фирменной виртуальной одежды, аксессуаров и обуви Nike.

Ожидается, что все большее количество потребителей будет заинтересовано в покупке одежды через NFT.

Поэтому другие фэшн-бренды также идут по выпуску собственных NFT-коллекций, а также коллаборации с игровыми и метаверс-платформами, как Roblox, Decentraland или Sandbox. В пятерку лидеров по продажам собственных NFT-коллекций и метаверс-активаций входят Dolce & Gabbana ($25,65 млн), Gucci ($11,56 млн) и Tiffany ($12,62 млн).

Интересный факт: По оценке Bloomberg Intelligence, капитализация метавселенных может достичь $800 млрд к 2025 году.

Шведская IKEA присоединилась к метавселенной в 2017 году со своим приложением Place, позволяющим выбрать предмет мебели и посмотреть, как она выглядит в вашем доме или офисе. Подобные программы для онлайн-покупок позволяют клиентам виртуально примерить товары, не выходя из дома.

Успешные примеры реализации метавселенных есть и в Украине. Так, при поддержке WhiteBIT был реализован 3D-тур по культурному пространству "Модуль временности" (МОТ). Это двухэтажное артпространство, созданное из 27 контейнеров-модулей, где выставляются работы 25 художников из 10 стран. Уникальность тура в том, что с помощью аватара ты полностью чувствуешь себя в культурном пространстве.

Иллюстрация с сайта /moduleoftemporality.com/3d-tour/

Локация имеет целью продемонстрировать, что даже во время войны в Украине возможны масштабные культурные проекты, а также сбор средств на восстановление памятников культуры в Украине, которые были повреждены из-за российской агрессии.

Билет для посещения МОТ можно купить по криптовалюте благодаря инновационному решению от Whitepay. Все средства поступят общественной организации "Изменения".

Недавно свой виртуальный мир представил немецкий производитель автомобилей BMW. Платформа мюнхенского гиганта называется Joytopia. На этой платформе уже даже провела свое выступление известная группа Coldplay. Аватары могли танцевать под музыку и смотреть на сцену под любым углом, а также бегать, прыгать, летать и махать.

Роль криптовалюты в метавселенной

Криптовалюты занимают ведущую роль в построении виртуальной экономики. NFT, или невзаимозаменяемые токены, также являются отличным примером того, как технология блокчейна может быть использована для проверки прав собственности на цифровые активы.

В метавселенной криптоактивы могут иметь разные функции. Например, они могут быть средством оплаты за виртуальные товары и услуги, которые покупают люди в метавселенной.

Монетизацию любой деятельности в метавселенной делают возможными криптовалюты и NFT (подробнее о NFT и как их создавать читайте в этой статье, – ред.). На одной из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины WhiteBIT, например, уже представлены ICP, APE, SAND, MANA и другие токены метавселенных.

В целом, метавселенная из наших воображений и фантазий только начинает формироваться. В то же время, стремительное развитие блокчейн-технологий, NFT и криптоактивов задает определенные тенденции будущего и ускоряет его развитие.