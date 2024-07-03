Что такое письмо-запрос к работодателю и как его правильно написать: советы рекрутера
Не всегда компании освещают все открытые вакансии на сайтах по поиску работы. Для того чтобы узнать о них, вы можете обратиться к работодателю с письмом-запросом.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на карьерную консультантку Наталью Поставную.
Что такое письмо-запрос к работодателю
Фактически письмо-запрос - это ваше обращение к работодателю, с помощью которого вы можете узнать об открытых вакансиях в компании и прорекламировать себя как специалиста.
"Ваша задача - отправить такое письмо в компанию, спрашивая о возможных вакансиях, которые могут быть. Но не забывайте, что оно отличается от сопроводительного. Письмо-запрос вы посылаете, когда нет открытой вакансии на сайтах по поиску работы, а вы используете возможную попытку трудоустройство в компанию вашей мечты", - отмечает Наталья.
Как правильно написать письмо-запрос
- Введение и цель
Отразите ваш запрос в нескольких предложениях, сообщая лаконично и по существу. Вы также можете добавить несколько фактов, которые знаете о компании и почему заинтересованы работать именно здесь.
Из чего состоит письмо-запрос к работодателю (фото: linkedin.com/in/natalia-postavna)
- Навыки, образование и опыт
В этом блоке расскажите, что вы умеете делать, где вы получили профессиональное образование. Можно также указать дополнительные курсы или тренинги, которые проходили для совершенствования своих умений.
Напишите также о своих компетенциях, которые пригодятся в компании, куда пишете.
Из чего состоит письмо-запрос к работодателю (фото: linkedin.com/in/natalia-postavna)
- Призыв к действию
Наталья советует завершить письмо предложением о телефонном звонке или встрече, чтобы обсудить ваше потенциальное сотрудничество. Вы также можете прикрепить свое резюме, чтобы работодатель или рекрутер могли более подробно ознакомиться.
Из чего состоит письмо-запрос к работодателю (фото: linkedin.com/in/natalia-postavna)
Как оформить письмо-запрос
Наталья отмечает, что письмо должно быть написано в деловом стиле.
"Не пишите слишком много. Достаточно будет одной страницы. Используйте один шрифт и один кегль в течение всего письма. Перед тем, как отправлять письмо, проверьте его на орфографические и грамматические ошибки", - советует карьерная консультантка.
Раньше мы рассказывали, какая разница между резюме и CV и как их правильно составлять.
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