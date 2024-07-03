ua en ru
Ср, 03 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Что такое письмо-запрос к работодателю и как его правильно написать: советы рекрутера

Украина, Среда 03 июля 2024 12:30
UA EN RU
Что такое письмо-запрос к работодателю и как его правильно написать: советы рекрутера Что такое письмо-запрос к работодателю (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Не всегда компании освещают все открытые вакансии на сайтах по поиску работы. Для того чтобы узнать о них, вы можете обратиться к работодателю с письмом-запросом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на карьерную консультантку Наталью Поставную.

Что такое письмо-запрос к работодателю

Фактически письмо-запрос - это ваше обращение к работодателю, с помощью которого вы можете узнать об открытых вакансиях в компании и прорекламировать себя как специалиста.

"Ваша задача - отправить такое письмо в компанию, спрашивая о возможных вакансиях, которые могут быть. Но не забывайте, что оно отличается от сопроводительного. Письмо-запрос вы посылаете, когда нет открытой вакансии на сайтах по поиску работы, а вы используете возможную попытку трудоустройство в компанию вашей мечты", - отмечает Наталья.

Как правильно написать письмо-запрос

  • Введение и цель

Отразите ваш запрос в нескольких предложениях, сообщая лаконично и по существу. Вы также можете добавить несколько фактов, которые знаете о компании и почему заинтересованы работать именно здесь.

Что такое письмо-запрос к работодателю и как его правильно написать: советы рекрутера

Из чего состоит письмо-запрос к работодателю (фото: linkedin.com/in/natalia-postavna)

  • Навыки, образование и опыт

В этом блоке расскажите, что вы умеете делать, где вы получили профессиональное образование. Можно также указать дополнительные курсы или тренинги, которые проходили для совершенствования своих умений.

Напишите также о своих компетенциях, которые пригодятся в компании, куда пишете.

Что такое письмо-запрос к работодателю и как его правильно написать: советы рекрутера

Из чего состоит письмо-запрос к работодателю (фото: linkedin.com/in/natalia-postavna)

    • Призыв к действию

    Наталья советует завершить письмо предложением о телефонном звонке или встрече, чтобы обсудить ваше потенциальное сотрудничество. Вы также можете прикрепить свое резюме, чтобы работодатель или рекрутер могли более подробно ознакомиться.

    Что такое письмо-запрос к работодателю и как его правильно написать: советы рекрутера

    Из чего состоит письмо-запрос к работодателю (фото: linkedin.com/in/natalia-postavna)

      Как оформить письмо-запрос

      Наталья отмечает, что письмо должно быть написано в деловом стиле.

      "Не пишите слишком много. Достаточно будет одной страницы. Используйте один шрифт и один кегль в течение всего письма. Перед тем, как отправлять письмо, проверьте его на орфографические и грамматические ошибки", - советует карьерная консультантка.

      Раньше мы рассказывали, какая разница между резюме и CV и как их правильно составлять.

      Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

      Читайте РБК-Украина в Google News
      Поиск работы Работа в Украине
      NEWS
      План РФ на лето. Может ли враг пойти в новое наступление и расширить фронт
      План РФ на лето. Может ли враг пойти в новое наступление и расширить фронт
      DAILY
      Детективная история. Что происходит внутри НАБУ и кто борется за контроль над Бюро
      Юлия Акимова, Милан Лелич Детективная история. Что происходит внутри НАБУ и кто борется за контроль над Бюро