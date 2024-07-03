Что такое письмо-запрос к работодателю и как его правильно написать: советы рекрутера

Не всегда компании освещают все открытые вакансии на сайтах по поиску работы. Для того чтобы узнать о них, вы можете обратиться к работодателю с письмом-запросом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на карьерную консультантку Наталью Поставную .

Что такое письмо-запрос к работодателю

Фактически письмо-запрос - это ваше обращение к работодателю, с помощью которого вы можете узнать об открытых вакансиях в компании и прорекламировать себя как специалиста.

"Ваша задача - отправить такое письмо в компанию, спрашивая о возможных вакансиях, которые могут быть. Но не забывайте, что оно отличается от сопроводительного. Письмо-запрос вы посылаете, когда нет открытой вакансии на сайтах по поиску работы, а вы используете возможную попытку трудоустройство в компанию вашей мечты", - отмечает Наталья.

Как правильно написать письмо-запрос

Введение и цель

Отразите ваш запрос в нескольких предложениях, сообщая лаконично и по существу. Вы также можете добавить несколько фактов, которые знаете о компании и почему заинтересованы работать именно здесь.

Из чего состоит письмо-запрос к работодателю (фото: linkedin.com/in/natalia-postavna)

Навыки, образование и опыт

В этом блоке расскажите, что вы умеете делать, где вы получили профессиональное образование. Можно также указать дополнительные курсы или тренинги, которые проходили для совершенствования своих умений.

Напишите также о своих компетенциях, которые пригодятся в компании, куда пишете.

Из чего состоит письмо-запрос к работодателю (фото: linkedin.com/in/natalia-postavna)

Призыв к действию

Наталья советует завершить письмо предложением о телефонном звонке или встрече, чтобы обсудить ваше потенциальное сотрудничество. Вы также можете прикрепить свое резюме, чтобы работодатель или рекрутер могли более подробно ознакомиться.

Из чего состоит письмо-запрос к работодателю (фото: linkedin.com/in/natalia-postavna)

Как оформить письмо-запрос

Наталья отмечает, что письмо должно быть написано в деловом стиле.

"Не пишите слишком много. Достаточно будет одной страницы. Используйте один шрифт и один кегль в течение всего письма. Перед тем, как отправлять письмо, проверьте его на орфографические и грамматические ошибки", - советует карьерная консультантка.