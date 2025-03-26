Что такое "коалиция желающих" по Украине: что обсуждают союзники и кто в списке

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Что известно о "коалиции желающих"

Коалиция желающих - это объединение стран Европы и не только, которые обещают помощь Украине в борьбе с российским агрессором. О создании коалиции объявил премьер Великобритании Кир Стармер 2 марта 2025.

Цель коалиции – укрепление европейской поддержки Украины, создание основ для мирного урегулирования и участие союзников в этом процессе на фоне нестабильной политики США по украинскому вопросу.

Ключевой предмет обсуждения участников коалиции – возможное развертывание в Украине "международных сил безопасности" в случае достижения соглашения о прекращении огня.

Название объединения возникло благодаря заявлению лидера Чехии Петра Павела. Он призвал к созданию "широкой коалиции желающих", чтобы положить конец полномасштабному вторжению РФ в Украину.

Первый саммит коалиции на уровне лидеров прошел в Лондоне 2 марта. 11 марта в Париже встретились военные представители, а 15 марта вновь состоялась встреча на уровне лидеров, но виртуальная. Еще одно совещание в рамках коалиции прошло с участием военных в Британии 20 марта.

Какие страны входят в коалицию

В первом саммите приняли участие представители 18 стран, а во время онлайн-встречи 15 марта "коалиция желающих" увеличилась до 30 участников.

Роль руководителей объединения берут на себя Франция и Британия. К инициативе присоединились государства Евросоюза, члены НАТО, а также страны вне этих блоков.

В частности, среди участников: Австралия, Бельгия, Болгария, Канада, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Испания, Швеция, Турция и другие.

Какую помощь предлагают союзники

Поддержка Украины "коалицией желающих" включает предоставление военной, финансовой, материально-технической и разведывательной помощи.

Коалиция также стремится поддерживать Украину на переговорах по завершению войны, чтобы обеспечить сильную позицию для достижения справедливого мира.

Однако основной вопрос, которому были посвящены обсуждения на предыдущих встречах коалиции, – отправка военного контингента в Украину для контроля за соблюдением мирного соглашения, если оно будет заключено с РФ.

Первым идею отправки войск предложил президент Франции Эммануэль Макрон.

На первом саммите коалиции 2 марта премьер Британии Кир Стармер объявил, что в случае любого мирного соглашения его страна также готова будет отправить военный контингент в Украину, который может быть подкреплен авиацией.

Как писали западные СМИ, союзники рассматривали идею отправки 10 тысяч военных, но ряд источников отмечает, что это количество может быть значительно больше. Основную часть сил предоставят, вероятнее всего, Великобритания и Франция.

"Это будут значительные силы, значительное количество стран предоставит войска, а еще большее количество стран внесет свой вклад другими способами", – писало The Sunday Times со ссылкой на свои информированные источники.

В частности, в правительстве Швеции не исключили возможность отправления миротворцев в Украину. В Турции также допустили участие в миротворческой миссии. Польша и Италия заявили, что не рассматривают отправку своих солдат, но готовы продолжать военную и другую помощь.

Идею размещения международных сил безопасности Кир Стармер обсуждал на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Хотя Штаты на сегодня не присоединились к инициативе, в Британии считают, что "коалиция желающих" будет нуждаться в помощи американцев при реализации миротворческой миссии в Украине в виде прикрытия из воздуха и разведки.

Саммит в Париже

Очередной саммит коалиции собирает президент Франции Эммануэль Макрон 27 марта в Париже. В нем лично примет участие президент Украины Владимир Зеленский, который прибыл в страну накануне.

На встрече речь пойдет о "конкретных шагах по краткосрочной поддержке Украины", анонсировал Макрон.

В МИД Украины подтвердили, что саммит будет посвящен вопросу неотложных потребностей. Также обсудят вопросы гарантий безопасности.

"Это то, что усиливает украинские позиции, это то, что усиливает украинскую армию, это то, что усиливает наши оборонные способности. Второй блок - это будущая инфраструктура безопасности, будущий пакет безопасности, гарантии", - рассказал о темах встречи министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

В то же время, Reuters накануне саммита писало, что в настоящее время "коалиция желающих" не рассматривает вопрос отправки миротворцев, а активно ищет другие гарантии безопасности для Украины.

По информации собеседников издания, усилия коалиции по созданию механизмов безопасности для Украины смещаются от отправки войск к другим альтернативам, поскольку они сталкиваются с политическими и логистическими ограничениями, а также с перспективой того, что Россия и США будут противодействовать таким планам.

При подготовке материала использовались: публикации The Sunday Times, Bloomberg, Reuters, заявления главы МИД Андрея Сибиги на пресс-конференции.